الذهب.. توقعات بالمكاسب مع رهانات خفض الفائدة الأميركية

سجّلت أسعار مستوى قياسيًا جديدًا في تعاملات الاثنين، مدفوعة بتزايد رهانات المستثمرين على مسار تيسيري لسياسة الأميركي.وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.98% ليصل إلى 3720.94 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 9:22 صباحًا بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى تاريخيًا عند 3722.58 دولارًا في الجلسة ذاتها. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة لتسليم ديسمبر بنسبة 1.2% إلى 3751.20 دولارًا.توقع محللون استمرار تسجيل الذهب قمم جديدة خلال الأسبوع، مع ترجيحات بأن يشير مسؤولو ، وعلى رأسهم ، إلى مسار خفض إضافي للفائدة، وإن كان ذلك مشروطًا بالبيانات الاقتصادية المرتقبة. ويترقب المستثمرون يوم الجمعة صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE)، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لقياس التضخم.الفيدرالي كان قد نفذ الأسبوع الماضي أول خفض للفائدة منذ كانون الأول الماضي بمقدار 25 نقطة أساس، مع إشارة إلى إمكانية مزيد من التيسير النقدي. وتشير أداة "فيدووتش" إلى أن الأسواق تتوقع خفضين إضافيين هذا العام، في تشرين الأول وكانون الأول، باحتمالات تقارب 93% و81% على التوالي.بحسب محلل "يو بي إس" جيوفاني ستانوفو، فإن الدعم التقليدي للذهب من مشتريات البنوك المركزية والطلب الآسيوي توسع ليشمل المستثمرين الغربيين الذين كثّفوا مشترياتهم عبر صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب (ETFs).الذهب ارتفع بأكثر من 40% منذ بداية العام، بدعم من الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية، وموجة شراء البنوك المركزية، إلى جانب سياسات التيسير النقدي. ولم تقتصر المكاسب على الذهب وحده، إذ ارتفعت الفضة 1.3% إلى 43.64 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى في أكثر من 14 عامًا، بينما صعد البلاتين 1.1% إلى 1419.65 دولارًا، وارتفع البلاديوم بالنسبة نفسها إلى 1161.85 دولارًا.