28
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
30
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تيك توك على مفترق طرق.. أميركا وأوراكل في صفقة تاريخية
Lebanon 24
22-09-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد أكثر من عام من المفاوضات المكثفة، باتت
الولايات المتحدة
والصين على وشك إبرام اتفاق ينقل عمليات منصة تيك توك في أميركا إلى تحالف بقيادة شركة
أوراكل
العملاقة. إذا ما تم إتمام الصفقة، فستُحسم مشكلة معقدة طالما أثرت على العلاقات التجارية بين
بكين
وواشنطن.
Advertisement
بموجب القانون الذي وقعه الرئيس
جو بايدن
العام الماضي، كان على شركة بايت دانس المالكة للتطبيق، إما بيع تيك توك في الولايات المتحدة أو إيقافه. وقد مدد الرئيس السابق
دونالد ترامب
هذا الموعد النهائي عدة مرات، وكان آخرها حتى 16 أيلول.
ووفق الاتفاق الجاري، سيكون تيك توك مملوكًا لأميركيين بأغلبية، مع وجود إطار لمراقبة الأمان بالتعاون مع الحكومة الأميركية، بينما تقل حصة بايت دانس إلى أقل من 20%. وسيستمر التطبيق في العمل بشكل طبيعي للمستخدمين الحاليين حتى اكتمال الصفقة، قبل الانتقال إلى منصة جديدة تحت إشراف أوراكل، مع خوارزمية محلية محدثة لضمان حماية بيانات
الأميركيين
من أي تدخل أجنبي.
تُعد الصفقة خطوة تاريخية من شأنها التأثير على قطاع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، وتحديد مستقبل شركة بايت دانس، صاحبة القيمة السوقية الضخمة البالغة نحو 400 مليار دولار.
(العربية)
مواضيع ذات صلة
صفقة خاصة بتطبيق "تيك توك" بين أميركا والصين
Lebanon 24
صفقة خاصة بتطبيق "تيك توك" بين أميركا والصين
23/09/2025 00:50:51
23/09/2025 00:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: قريبون جدا من حل المشكلة بشأن صفقة تيك توك
Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: قريبون جدا من حل المشكلة بشأن صفقة تيك توك
23/09/2025 00:50:51
23/09/2025 00:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا مصير تيك توك إذا لم توافق الصين على صفقة البيع!
Lebanon 24
هذا مصير تيك توك إذا لم توافق الصين على صفقة البيع!
23/09/2025 00:50:51
23/09/2025 00:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: متظاهرون يغلقون مفترق طرق أمام مبنى وزارة الدفاع في تل أبيب
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: متظاهرون يغلقون مفترق طرق أمام مبنى وزارة الدفاع في تل أبيب
23/09/2025 00:50:51
23/09/2025 00:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الأميركيين
مفترق طرق
جو بايدن
جو بايد
دونالد
واشنطن
تابع
قد يعجبك أيضاً
تحول كبير.. الذكاء الاصطناعي يقتحم شاشات البث المباشر
Lebanon 24
تحول كبير.. الذكاء الاصطناعي يقتحم شاشات البث المباشر
16:00 | 2025-09-22
22/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البساط: لضرورة تفعيل قانون تنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة
Lebanon 24
البساط: لضرورة تفعيل قانون تنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة
15:32 | 2025-09-22
22/09/2025 03:32:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار عن "مصرف لبنان"
Lebanon 24
خبر سار عن "مصرف لبنان"
15:08 | 2025-09-22
22/09/2025 03:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"الاعتدال الوطني": صدور مرسوم هبة تأهيل منشآت معملي البارد الكهرومائية إنجاز حيوي
Lebanon 24
"الاعتدال الوطني": صدور مرسوم هبة تأهيل منشآت معملي البارد الكهرومائية إنجاز حيوي
14:30 | 2025-09-22
22/09/2025 02:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا تصحيح للرواتب".. الحكومة تقر موازنة العام 2026
Lebanon 24
"لا تصحيح للرواتب".. الحكومة تقر موازنة العام 2026
12:45 | 2025-09-22
22/09/2025 12:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
00:51 | 2025-09-22
22/09/2025 12:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
14:00 | 2025-09-22
22/09/2025 02:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار عن "مصرف لبنان"
Lebanon 24
خبر سار عن "مصرف لبنان"
15:08 | 2025-09-22
22/09/2025 03:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع لـ"لجنة مراقبة وقف إطلاق النار" بلا نتائج... على وقع مجزرة إسرائيلية
Lebanon 24
اجتماع لـ"لجنة مراقبة وقف إطلاق النار" بلا نتائج... على وقع مجزرة إسرائيلية
22:07 | 2025-09-21
21/09/2025 10:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تخطّط إسرائيل للجنوب؟
Lebanon 24
ماذا تخطّط إسرائيل للجنوب؟
09:00 | 2025-09-22
22/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:00 | 2025-09-22
تحول كبير.. الذكاء الاصطناعي يقتحم شاشات البث المباشر
15:32 | 2025-09-22
البساط: لضرورة تفعيل قانون تنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة
15:08 | 2025-09-22
خبر سار عن "مصرف لبنان"
14:30 | 2025-09-22
"الاعتدال الوطني": صدور مرسوم هبة تأهيل منشآت معملي البارد الكهرومائية إنجاز حيوي
12:45 | 2025-09-22
"لا تصحيح للرواتب".. الحكومة تقر موازنة العام 2026
12:20 | 2025-09-22
إلى رئيس الحكومة ووزيرة التربية.. نداء من "متعاقدي الأساسي"
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
23/09/2025 00:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
23/09/2025 00:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
23/09/2025 00:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24