تيك توك على مفترق طرق.. أميركا وأوراكل في صفقة تاريخية

بعد أكثر من عام من المفاوضات المكثفة، باتت والصين على وشك إبرام اتفاق ينقل عمليات منصة تيك توك في أميركا إلى تحالف بقيادة شركة العملاقة. إذا ما تم إتمام الصفقة، فستُحسم مشكلة معقدة طالما أثرت على العلاقات التجارية بين وواشنطن.بموجب القانون الذي وقعه الرئيس العام الماضي، كان على شركة بايت دانس المالكة للتطبيق، إما بيع تيك توك في الولايات المتحدة أو إيقافه. وقد مدد الرئيس السابق هذا الموعد النهائي عدة مرات، وكان آخرها حتى 16 أيلول.ووفق الاتفاق الجاري، سيكون تيك توك مملوكًا لأميركيين بأغلبية، مع وجود إطار لمراقبة الأمان بالتعاون مع الحكومة الأميركية، بينما تقل حصة بايت دانس إلى أقل من 20%. وسيستمر التطبيق في العمل بشكل طبيعي للمستخدمين الحاليين حتى اكتمال الصفقة، قبل الانتقال إلى منصة جديدة تحت إشراف أوراكل، مع خوارزمية محلية محدثة لضمان حماية بيانات من أي تدخل أجنبي.تُعد الصفقة خطوة تاريخية من شأنها التأثير على قطاع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، وتحديد مستقبل شركة بايت دانس، صاحبة القيمة السوقية الضخمة البالغة نحو 400 مليار دولار.