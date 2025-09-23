النفط يواصل الانخفاض بعد اتفاق العراق وكردستان على استئناف الصادرات

Advertisement

انخفضت أسعار للجلسة الخامسة على التوالي اليوم الثلاثاء بعد أن زاد اتفاق مبدئي تسنى التوصل إليه بين وإقليم لمعاودة تشغيل خط أنابيب نفطي المخاوف إزاء فائض المعروض.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو 0.63% إلى 66.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:32 بتوقيت غرينتش، وانخفض سعر خام غرب الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.58% إلى 61.92دولار للبرميل، وفق وكالة " ".وسجل كلا العقدين خسائر على مدى خمس جلسات متتالية، بانخفاض نسبته 4%.