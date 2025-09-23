Advertisement

إقتصاد

النفط يواصل الانخفاض بعد اتفاق العراق وكردستان على استئناف الصادرات

Lebanon 24
23-09-2025 | 01:33
انخفضت أسعار النفط للجلسة الخامسة على التوالي اليوم الثلاثاء بعد أن زاد اتفاق مبدئي تسنى التوصل إليه بين بغداد وإقليم كردستان العراق لمعاودة تشغيل خط أنابيب نفطي المخاوف إزاء فائض المعروض.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو 0.63% إلى 66.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:32 بتوقيت غرينتش، وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.58% إلى 61.92دولار للبرميل، وفق وكالة "رويترز".

وسجل كلا العقدين خسائر على مدى خمس جلسات متتالية، بانخفاض نسبته 4%.
