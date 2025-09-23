31
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
28
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
32
o
زحلة
31
o
بعلبك
14
o
بشري
31
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
النفط يواصل الانخفاض بعد اتفاق العراق وكردستان على استئناف الصادرات
Lebanon 24
23-09-2025
|
01:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
انخفضت أسعار
النفط
للجلسة الخامسة على التوالي اليوم الثلاثاء بعد أن زاد اتفاق مبدئي تسنى التوصل إليه بين
بغداد
وإقليم
كردستان العراق
لمعاودة تشغيل خط أنابيب نفطي المخاوف إزاء فائض المعروض.
Advertisement
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو 0.63% إلى 66.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:32 بتوقيت غرينتش، وانخفض سعر خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.58% إلى 61.92دولار للبرميل، وفق وكالة "
رويترز
".
وسجل كلا العقدين خسائر على مدى خمس جلسات متتالية، بانخفاض نسبته 4%.
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء كردستان: بغداد وشركات النفط العاملة في الإقليم توصلتا لتفاهم بشأن استئناف صادرات النفط
Lebanon 24
رئيس وزراء كردستان: بغداد وشركات النفط العاملة في الإقليم توصلتا لتفاهم بشأن استئناف صادرات النفط
23/09/2025 16:54:49
23/09/2025 16:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة معلومات الطاقة: ارتفاع صادرات النفط الخام الأميركية إلى أعلى مستوى منذ كانون الأول 2023
Lebanon 24
إدارة معلومات الطاقة: ارتفاع صادرات النفط الخام الأميركية إلى أعلى مستوى منذ كانون الأول 2023
23/09/2025 16:54:49
23/09/2025 16:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض حاد في صادرات القمح للاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
انخفاض حاد في صادرات القمح للاتحاد الأوروبي
23/09/2025 16:54:49
23/09/2025 16:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار النفط تواصل خسائرها بعد اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج بأيلول ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي (رويترز)
Lebanon 24
أسعار النفط تواصل خسائرها بعد اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج بأيلول ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي (رويترز)
23/09/2025 16:54:49
23/09/2025 16:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إقليم كردستان العراق
كردستان العراق
إقليم كردستان
خام برنت
كردستان
رويترز
تكساس
تابع
قد يعجبك أيضاً
وسط توقعات بمواصلة خفض الفائدة الأميركية.. أسعار الذهب عند أعلى مستوى لها على الإطلاق
Lebanon 24
وسط توقعات بمواصلة خفض الفائدة الأميركية.. أسعار الذهب عند أعلى مستوى لها على الإطلاق
02:38 | 2025-09-23
23/09/2025 02:38:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
02:05 | 2025-09-23
23/09/2025 02:05:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يستغرب الحملات عن شطب الودائع: قانون الفجوة ينظفها من "الشوائب"
Lebanon 24
مصرف لبنان يستغرب الحملات عن شطب الودائع: قانون الفجوة ينظفها من "الشوائب"
22:47 | 2025-09-22
22/09/2025 10:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تحول كبير.. الذكاء الاصطناعي يقتحم شاشات البث المباشر
Lebanon 24
تحول كبير.. الذكاء الاصطناعي يقتحم شاشات البث المباشر
16:00 | 2025-09-22
22/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البساط: لضرورة تفعيل قانون تنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة
Lebanon 24
البساط: لضرورة تفعيل قانون تنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة
15:32 | 2025-09-22
22/09/2025 03:32:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر سار عن "مصرف لبنان"
Lebanon 24
خبر سار عن "مصرف لبنان"
15:08 | 2025-09-22
22/09/2025 03:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
02:00 | 2025-09-23
23/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
02:55 | 2025-09-23
23/09/2025 02:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خلافات عائلية.. مغني ينفصل عن زوجته: "مش مسامح أمي ولا أختي" (صور)
Lebanon 24
بعد خلافات عائلية.. مغني ينفصل عن زوجته: "مش مسامح أمي ولا أختي" (صور)
14:08 | 2025-09-22
22/09/2025 02:08:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لديه 15 ولداً... نائب يتكفّل بتعليم أبناء عسكري متقاعد حتى التخرّج
Lebanon 24
لديه 15 ولداً... نائب يتكفّل بتعليم أبناء عسكري متقاعد حتى التخرّج
10:54 | 2025-09-22
22/09/2025 10:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:38 | 2025-09-23
وسط توقعات بمواصلة خفض الفائدة الأميركية.. أسعار الذهب عند أعلى مستوى لها على الإطلاق
02:05 | 2025-09-23
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
22:47 | 2025-09-22
مصرف لبنان يستغرب الحملات عن شطب الودائع: قانون الفجوة ينظفها من "الشوائب"
16:00 | 2025-09-22
تحول كبير.. الذكاء الاصطناعي يقتحم شاشات البث المباشر
15:32 | 2025-09-22
البساط: لضرورة تفعيل قانون تنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة
15:08 | 2025-09-22
خبر سار عن "مصرف لبنان"
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
23/09/2025 16:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
23/09/2025 16:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
23/09/2025 16:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24