إقتصاد

وسط توقعات بمواصلة خفض الفائدة الأميركية.. أسعار الذهب عند أعلى مستوى لها على الإطلاق

Lebanon 24
23-09-2025 | 02:38
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الثلاثاء، بدعم من توقعات متزايدة بمواصلة خفض أسعار الفائدة الأميركية وتراجع طفيف للدولار.
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3752.43 دولار للأونصة عند الساعة 01:23 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى تاريخي عند 3758.03 دولار في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.3% لتصل إلى 3787.60 دولار.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24