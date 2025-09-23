انتعاش محدود في السوق الروسية وسط تداولات متقلبة

Advertisement

انتقلت سوق الأسهم الروسية في تعاملات بعد الظهيرة من تعاملات اليوم الثلاثاء إلى الارتفاع بعد تداولات هامشية في المنطقة الحمراء.وبحلول الساعة 13:15 بتوقيت ، ارتفع مؤشر للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 0.65% إلى 2758.78 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.64% إلى 1034.43 نقطة.ويرى المحلل بوغدان زفاريتش من "بي إس بي" أن "بورصة موسكو تحاول مواصلة موجة التعافي التصحيحية، مما قد يمكن مؤشرها MOEX من الاقتراب أكثر من مستوى 2800 نقطة، مع توقع تداوله اليوم في نطاق بين 2720 و2800 نقطة".، لم يستبعد المحلل من شركة "ألور بروكر" اختراق المؤشر لمستوى 2900 نقطة بشكل مؤقت في حال تدفق إيجابية.وفي سوق العملات، ارتفع سعر صرف العملة الروسية، وجرى تداول اليوان الصيني في بورصة موسكو عند 11.6995 روبل، بانخفاض نسبته 0.20% عن سعر التسوية السابق.وفي سوق "فوركس" للعملات، انخفض سعر صرف الدولار بنسبة 0.25% إلى 83.41 روبل، وتراجع سعر صرف اليورو بنسبة 0.15% إلى 98.543 روبل. (روسيا اليوم)