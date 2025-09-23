Advertisement

إقتصاد

خلال عام واحد… إليكم نسبة خسائر الاقتصاد الألماني!

Lebanon 24
23-09-2025 | 09:44
قدّرت دراسة حديثة أجراها الاتحاد الألماني لشركات الأدوية البحثية أن تكلفة البيروقراطية على الاقتصاد الألماني ستصل إلى نحو 67 مليار يورو خلال عام 2024، ما يعادل حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأشار الاتحاد إلى أن الأعباء الإدارية لا تقتصر على استهلاك الموارد، بل تقلل أيضًا من الإنتاجية وتحرم القطاعات الحيوية مثل البحث والتطوير والإنتاج من استثمار هذه الموارد بشكل فعّال.



وجاء في بيان للاتحاد: "إنجاز العمليات البيروقراطية بأقل تكلفة ممكنة – على سبيل المثال من خلال الأتمتة والرقمنة – يمثل ميزة للموقع الاقتصادي، في حين أن المواقع ذات الأعباء البيروقراطية الكبيرة تُواجه خطر تراجع قدرتها التنافسية".


وأشارت الدراسة، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، إلى التحفظ في التكاليف المقدرة، إذ أنها تعكس حصرا تقريبا ساعات العمل المُستهلكة في إنجاز الإجراءات البيروقراطية.


وفي قطاع الصناعات الدوائية، تُخصَص ساعة من بين كل خمس ساعات عمل لتلبية التزامات التوثيق وإعداد التقارير، حسبما ذكر الاتحاد في الورقة البحثية التي ستُعرَض اليوم الثلاثاء خلال فعالية "يوم قطاع الرعاية الصحية المبتكرة" في برلين.


وركزت الدراسة على تكاليف تلبية المتطلبات البيروقراطية، دون أن تأخذ في الاعتبار أي فوائد مالية قد تجنيها الشركات من البيروقراطية.


وأكد الاتحاد أن البيروقراطية ليست هدفا في حد ذاتها، بل تُعد وسيلة لضمان الجودة والسلامة وسيادة القانون، وهي جميعها أسس ضرورية لاقتصاد سوق فعال.
