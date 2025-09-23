27
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
9
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
البنك الدولي: الرياض منصة عالمية لتبادل المعرفة والتنمية
Lebanon 24
23-09-2025
|
15:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن البنك الدولي الثلاثاء، عن افتتاح مقر إقليمي جديد في
الرياض
بالمملكة
العربية السعودية
، لخدمة منطقة
الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان. وسيكون المقر مشتركاً مع المكتب مجموعة البنك الدولي لدول مجلس التعاون
الخليجي
في الرياض.
Advertisement
ويمثل المقر الإقليمي الجديد في الرياض خطوة بالغة الأهمية في تقريب قيادات البنك الدولي من فرق العمل القطرية والبلدان والشركاء الإقليميين.
ومع انتقال
نائب رئيس
مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، ومديري قطاعات الممارسات الإقليمية إلى الرياض، ستبدأ مرحلة جديدة من أنشطة وعمليات وبرامج البنك الدولي التي سيكون لها أكبر الأثر في المنطقة.
وتعليقا على ذلك، قال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: "الرياض ليست مجرد بوابة لإحداث التحول المنشود في المنطقة، بل هي أيضا منصة قوية لتبادل المعارف العالمية والابتكارات على مستوى سياسات التنمية. إعلان انتقال مقرنا الإقليمي إلى الرياض يكتسب معنىىّ خاصاّ بتزامنه مع اليوم الوطني للمملكة العربية
السعودية
، وهي مناسبة نحتفل فيها بالتحول الذي تشهده
المملكة
وبدورها المتنامي كمركز عالمي لتبادل المعرفة والخبرات المتعلقة بالتنمية". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
مشاريع جديدة قيد البحث بين وزارة الأشغال والبنك الدولي لدعم التنمية الوطنية
Lebanon 24
مشاريع جديدة قيد البحث بين وزارة الأشغال والبنك الدولي لدعم التنمية الوطنية
24/09/2025 01:10:10
24/09/2025 01:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لمتابعة سلسلة مشاريع... وزيرة البيئة عقدت اجتماعًا مع وكالة التنمية الفرنسية ومكتب البنك الدولي
Lebanon 24
لمتابعة سلسلة مشاريع... وزيرة البيئة عقدت اجتماعًا مع وكالة التنمية الفرنسية ومكتب البنك الدولي
24/09/2025 01:10:10
24/09/2025 01:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لا مقاطعة شيعية لجلسة الحكومة وصيغة للحل مقبولة محليا من دون معرفة صداها الدولي
Lebanon 24
لا مقاطعة شيعية لجلسة الحكومة وصيغة للحل مقبولة محليا من دون معرفة صداها الدولي
24/09/2025 01:10:10
24/09/2025 01:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بري ناقش المستجدات مع العريضي والتقى ممثل البنك الدولي الجديد
Lebanon 24
بري ناقش المستجدات مع العريضي والتقى ممثل البنك الدولي الجديد
24/09/2025 01:10:10
24/09/2025 01:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
المملكة العربية السعودية
العربية السعودية
الشرق الأوسط
روسيا اليوم
نائب رئيس
السعودية
المملكة
الخليجي
تابع
قد يعجبك أيضاً
النفط يرتفع مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات الروسية
Lebanon 24
النفط يرتفع مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات الروسية
16:02 | 2025-09-23
23/09/2025 04:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
علي بابا تستعيد مكانتها في السوق العالمية
Lebanon 24
علي بابا تستعيد مكانتها في السوق العالمية
13:50 | 2025-09-23
23/09/2025 01:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
انتعاش محدود في السوق الروسية وسط تداولات متقلبة
Lebanon 24
انتعاش محدود في السوق الروسية وسط تداولات متقلبة
12:00 | 2025-09-23
23/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال عام واحد… إليكم نسبة خسائر الاقتصاد الألماني!
Lebanon 24
خلال عام واحد… إليكم نسبة خسائر الاقتصاد الألماني!
09:44 | 2025-09-23
23/09/2025 09:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط توقعات بمواصلة خفض الفائدة الأميركية.. أسعار الذهب عند أعلى مستوى لها على الإطلاق
Lebanon 24
وسط توقعات بمواصلة خفض الفائدة الأميركية.. أسعار الذهب عند أعلى مستوى لها على الإطلاق
02:38 | 2025-09-23
23/09/2025 02:38:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
02:55 | 2025-09-23
23/09/2025 02:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
09:00 | 2025-09-23
23/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
10:30 | 2025-09-23
23/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل سفرها إلى دبي.. القبض على مطربة شهيرة في المطار وهذه تهمتها (صورة)
Lebanon 24
قبل سفرها إلى دبي.. القبض على مطربة شهيرة في المطار وهذه تهمتها (صورة)
23:53 | 2025-09-22
22/09/2025 11:53:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
22:19 | 2025-09-22
22/09/2025 10:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:02 | 2025-09-23
النفط يرتفع مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات الروسية
13:50 | 2025-09-23
علي بابا تستعيد مكانتها في السوق العالمية
12:00 | 2025-09-23
انتعاش محدود في السوق الروسية وسط تداولات متقلبة
09:44 | 2025-09-23
خلال عام واحد… إليكم نسبة خسائر الاقتصاد الألماني!
02:38 | 2025-09-23
وسط توقعات بمواصلة خفض الفائدة الأميركية.. أسعار الذهب عند أعلى مستوى لها على الإطلاق
02:05 | 2025-09-23
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
24/09/2025 01:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
24/09/2025 01:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
24/09/2025 01:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24