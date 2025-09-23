Advertisement

إقتصاد

البنك الدولي: الرياض منصة عالمية لتبادل المعرفة والتنمية

Lebanon 24
23-09-2025 | 15:15
أعلن البنك الدولي الثلاثاء، عن افتتاح مقر إقليمي جديد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، لخدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان. وسيكون المقر مشتركاً مع المكتب مجموعة البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض.
ويمثل المقر الإقليمي الجديد في الرياض خطوة بالغة الأهمية في تقريب قيادات البنك الدولي من فرق العمل القطرية والبلدان والشركاء الإقليميين.

ومع انتقال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، ومديري قطاعات الممارسات الإقليمية إلى الرياض، ستبدأ مرحلة جديدة من أنشطة وعمليات وبرامج البنك الدولي التي سيكون لها أكبر الأثر في المنطقة.

وتعليقا على ذلك، قال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: "الرياض ليست مجرد بوابة لإحداث التحول المنشود في المنطقة، بل هي أيضا منصة قوية لتبادل المعارف العالمية والابتكارات على مستوى سياسات التنمية. إعلان انتقال مقرنا الإقليمي إلى الرياض يكتسب معنىىّ خاصاّ بتزامنه مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وهي مناسبة نحتفل فيها بالتحول الذي تشهده المملكة وبدورها المتنامي كمركز عالمي لتبادل المعرفة والخبرات المتعلقة بالتنمية". (روسيا اليوم)
 
