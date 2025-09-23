البنك الدولي: الرياض منصة عالمية لتبادل المعرفة والتنمية

Advertisement

أعلن البنك الدولي الثلاثاء، عن افتتاح مقر إقليمي جديد في بالمملكة ، لخدمة منطقة وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان. وسيكون المقر مشتركاً مع المكتب مجموعة البنك الدولي لدول مجلس التعاون في الرياض.ويمثل المقر الإقليمي الجديد في الرياض خطوة بالغة الأهمية في تقريب قيادات البنك الدولي من فرق العمل القطرية والبلدان والشركاء الإقليميين.ومع انتقال مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، ومديري قطاعات الممارسات الإقليمية إلى الرياض، ستبدأ مرحلة جديدة من أنشطة وعمليات وبرامج البنك الدولي التي سيكون لها أكبر الأثر في المنطقة.وتعليقا على ذلك، قال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: "الرياض ليست مجرد بوابة لإحداث التحول المنشود في المنطقة، بل هي أيضا منصة قوية لتبادل المعارف العالمية والابتكارات على مستوى سياسات التنمية. إعلان انتقال مقرنا الإقليمي إلى الرياض يكتسب معنىىّ خاصاّ بتزامنه مع اليوم الوطني للمملكة العربية ، وهي مناسبة نحتفل فيها بالتحول الذي تشهده وبدورها المتنامي كمركز عالمي لتبادل المعرفة والخبرات المتعلقة بالتنمية". (روسيا اليوم)