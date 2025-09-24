29
إقتصاد
أسعار الذهب تنخفض بعد ذروة قياسية
Lebanon 24
24-09-2025
|
01:56
A-
A+
انخفضت أسعار
الذهب
اليوم الأربعاء بعد تسجيلها مستوى قياسي سابق وجني المستثمرين للأرباح، وسط تصريحات متحفظة لرئيس الاحتياطي
الفيدرالي
الأميركي
جيروم باول
حول تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة. وسجل الذهب الفوري تراجعاً بنسبة 0.3% إلى 3753.22 دولار للأونصة، فيما هبطت العقود الأميركية الآجلة 0.8% إلى 3785.90 دولار.
وقال محللو السوق إن الذهب يشهد جني أرباح بعد ذروة الشراء، رغم أن الاتجاهات المتوسطة والقصيرة الأجل لا تزال داعمة للصعود.
ومن المقرر صدور بيانات طلبات إعانة البطالة ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في
الولايات المتحدة
، ما قد يؤثر على تحركات الأسعار.
كما تراجعت أسعار
المعادن
النفيسة الأخرى، حيث انخفضت الفضة 0.7% إلى 43.72 دولار، والبلاتين 0.2% إلى 1475.78 دولار، والبلاديوم 0.1% إلى 1218.54 دولار للأونصة.
