أسعار النفط تستقر مع تراجع المخزونات الأميركية

استقرت أسعار في تداولات اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، مما عزز شعور السوق بتقلص الإمدادات.وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب الوسيط" عند 63.45 دولار للبرميل بارتفاع طفيف 0.16%، فيما سجل خام "برنت" 67.71 دولار للبرميل بزيادة 0.12%.

وبيّنت تقديرات معهد البترول الأميركي انخفاض مخزون النفط الخام بمقدار 3.82 مليون برميل، وانخفاض مخزون البنزين بمقدار 1.05 مليون برميل، على أن تصدر بيانات الطاقة الرسمية الأميركية لاحقًا اليوم. (روسيا اليوم)