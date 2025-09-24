Advertisement

إقتصاد

أسعار النفط تستقر مع تراجع المخزونات الأميركية

Lebanon 24
24-09-2025 | 04:04
استقرت أسعار النفط في تداولات اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، مما عزز شعور السوق بتقلص الإمدادات.
وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" عند 63.45 دولار للبرميل بارتفاع طفيف 0.16%، فيما سجل خام "برنت" 67.71 دولار للبرميل بزيادة 0.12%.
 
 
وبيّنت تقديرات معهد البترول الأميركي انخفاض مخزون النفط الخام بمقدار 3.82 مليون برميل، وانخفاض مخزون البنزين بمقدار 1.05 مليون برميل، على أن تصدر بيانات الطاقة الرسمية الأميركية لاحقًا اليوم. (روسيا اليوم)
10:50 | 2025-09-24
10:34 | 2025-09-24
09:57 | 2025-09-24
09:42 | 2025-09-24
09:14 | 2025-09-24
07:00 | 2025-09-24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24