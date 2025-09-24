Advertisement

إقتصاد

أسعار آيفون 17 تثير الجدل عالميًا... وآبل توضح الأسباب

Lebanon 24
24-09-2025 | 09:14
A-
A+

Doc-P-1420982-638943273561305362.jpeg
Doc-P-1420982-638943273561305362.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت آبل سلسلة آيفون 17 هذا العام بزيادات ملحوظة في الأسعار مقارنة بالجيل السابق، وهو ما ظهر بشكل واضح في بعض الأسواق مثل الهند، حيث ارتفع سعر آيفون 17 برو بما يعادل 180 دولارًا عن آيفون 16 برو، بينما في الولايات المتحدة لم تتجاوز الزيادة 100 دولار.
Advertisement
أما الطراز الجديد آيفون إير، الذي جاء بديلًا لآيفون 16 بلس، فقد كان أكثر كلفة بنحو 300 دولار، هذه الزيادات أثارت جدلًا واسعًا حول الأسباب الحقيقية وراءها، خاصة مع القرارات الجمركية التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرًا، وهو ما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن آبل اضطرت إلى رفع الأسعار نتيجة لهذه السياسات.
الرئيس التنفيذي لآبل، تيم كوك، خرج بتوضيح رسمي ليؤكد أن الأسعار الجديدة لا علاقة لها بالرسوم الجمركية المفروضة من قبل الإدارة الأمريكية، مشددًا على أن السبب الرئيسي يعود إلى التحسينات التقنية والتغييرات الكبيرة في العتاد.
وأوضح كوك أن أي زيادة في الأسعار جاءت انعكاسًا طبيعيًا لتكاليف البحث والتطوير ورفع جودة التصنيع، وليس نتيجة لضغوط خارجية، وأشار أيضًا إلى أن آبل تعمل منذ فترة على تخفيف أثر الرسوم المحتملة عبر تنويع مواقع الإنتاج، بحيث يتم تصنيع جزء من أجهزتها في دول مثل فيتنام والهند، في محاولة لتقليل الاعتماد الكبير على الصين، إلا أن هذه الخطوة معقدة وصعبة التنفيذ على المدى القريب.
وفي سياق آخر، لم تسلم آبل من الانتقادات المرتبطة بتأخرها في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ وجه إلى تيم كوك سؤال مباشر حول كيفية تعامل الشركة مع المنافسة المتزايدة من شركات مثل جوجل وأوبن إيه آي.
وجاء رده بأن الذكاء الاصطناعي موجود بالفعل في هواتف آبل، لكنه لا يعرف بهذه التسمية داخل الشركة، الأمر الذي أثار جدلًا بين المراقبين الذين يعتبرون أن هذا التصريح يفتقر إلى الوضوح، فالتحديات المستمرة في تطوير المساعد الصوتي "سيري" تكشف عن فجوة كبيرة تحتاج آبل إلى سدّها بسرعة. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
باب غامض محفور في صخور كازاخستان يثير جدلاً عالمياً
lebanon 24
24/09/2025 18:20:46 Lebanon 24 Lebanon 24
شائعة "شبكة تجارة الأعضاء" في الغربية تثير الجدل.. والسلطات المصرية توضح
lebanon 24
24/09/2025 18:20:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب أولادها.. كيم كارداشيان تثير الجدل مجددًا
lebanon 24
24/09/2025 18:20:46 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر سار لعشاق آيفون.. أسعار سلسلة 17 قد تفاجئكم!
lebanon 24
24/09/2025 18:20:46 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأمريكية

منذ فترة

الرئيسي

دونالد

أمريكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:50 | 2025-09-24
10:34 | 2025-09-24
09:57 | 2025-09-24
09:42 | 2025-09-24
07:00 | 2025-09-24
06:22 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24