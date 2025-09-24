أسعار آيفون 17 تثير الجدل عالميًا... وآبل توضح الأسباب

Advertisement

أطلقت آبل سلسلة آيفون 17 هذا العام بزيادات ملحوظة في الأسعار مقارنة بالجيل السابق، وهو ما ظهر بشكل واضح في بعض الأسواق مثل ، حيث ارتفع سعر آيفون 17 برو بما يعادل 180 دولارًا عن آيفون 16 برو، بينما في لم تتجاوز الزيادة 100 دولار.أما الطراز الجديد آيفون إير، الذي جاء بديلًا لآيفون 16 بلس، فقد كان أكثر كلفة بنحو 300 دولار، هذه الزيادات أثارت جدلًا واسعًا حول الأسباب الحقيقية وراءها، خاصة مع القرارات الجمركية التي اتخذها الرئيس الأميركي مؤخرًا، وهو ما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن آبل اضطرت إلى رفع الأسعار نتيجة لهذه السياسات.الرئيس التنفيذي لآبل، تيم كوك، خرج بتوضيح رسمي ليؤكد أن الأسعار الجديدة لا علاقة لها بالرسوم الجمركية المفروضة من قبل الإدارة ، مشددًا على أن السبب يعود إلى التحسينات التقنية والتغييرات الكبيرة في العتاد.وأوضح كوك أن أي زيادة في الأسعار جاءت انعكاسًا طبيعيًا لتكاليف البحث والتطوير ورفع جودة التصنيع، وليس نتيجة لضغوط خارجية، وأشار أيضًا إلى أن آبل تعمل على تخفيف أثر الرسوم المحتملة عبر تنويع مواقع الإنتاج، بحيث يتم تصنيع جزء من أجهزتها في دول مثل فيتنام والهند، في محاولة لتقليل الاعتماد الكبير على ، إلا أن هذه الخطوة معقدة وصعبة التنفيذ على المدى القريب.وفي سياق آخر، لم تسلم آبل من الانتقادات المرتبطة بتأخرها في مجال ، إذ وجه إلى تيم كوك سؤال مباشر حول كيفية تعامل الشركة مع المنافسة المتزايدة من شركات مثل جوجل وأوبن إيه آي.وجاء رده بأن الذكاء الاصطناعي موجود بالفعل في هواتف آبل، لكنه لا يعرف بهذه التسمية داخل الشركة، الأمر الذي أثار جدلًا بين المراقبين الذين يعتبرون أن هذا التصريح يفتقر إلى الوضوح، فالتحديات المستمرة في تطوير المساعد الصوتي "سيري" تكشف عن فجوة كبيرة تحتاج آبل إلى سدّها بسرعة. (اليوم السابع)