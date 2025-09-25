27
إقتصاد
بعدما سجلت أعلى مستوياتها.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
25-09-2025
|
01:15
تراجعت أسعار
النفط
وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد أن قفزت إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع خلال الجلسة السابقة على خلفية الانخفاض المفاجئ في مخزونات الخام الأميركية الأسبوعية والمخاوف من أن تؤدي الهجمات
الأوكرانية
على البنية التحتية للطاقة في
روسيا
إلى اضطراب الإمدادات.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.26% إلى69.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:13 بتوقيت غرينتش، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 20 سنتا أو 0.31% إلى 64.79 دولار للبرميل، وفق وكالة "
رويترز
".
وارتفعت عقود الخامين 2.5% في الجلسة السابقة.
