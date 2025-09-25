بعدما سجلت أعلى مستوياتها.. تراجع في أسعار النفط

Advertisement

تراجعت أسعار وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد أن قفزت إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع خلال الجلسة السابقة على خلفية الانخفاض المفاجئ في مخزونات الخام الأميركية الأسبوعية والمخاوف من أن تؤدي الهجمات على البنية التحتية للطاقة في إلى اضطراب الإمدادات.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.26% إلى69.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:13 بتوقيت غرينتش، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 20 سنتا أو 0.31% إلى 64.79 دولار للبرميل، وفق وكالة " ".وارتفعت عقود الخامين 2.5% في الجلسة السابقة.