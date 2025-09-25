27
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
7
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
لمواجهة الهيمنة الصينية.. مجموعة السبع تدرس وضع حد أدنى لأسعار المعادن النادرة
Lebanon 24
25-09-2025
|
01:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة
رويترز
إن دول
مجموعة السبع
والاتحاد
الأوروبي
تدرس وضع حد أدنى للأسعار للتشجيع على إنتاج العناصر الأرضية النادرة، بالإضافة إلى فرض ضرائب على بعض الصادرات
الصينية
لتحفيز الاستثمار.
Advertisement
والعناصر الأرضية النادرة هي عناصر معدنية يصعب استخراجها لكنها ضرورية لتصنيع منتجات تشمل الهواتف المحمولة والسيارات والأسلحة عالية التقنية.
وفاجأت
الصين
، وهي المنتج
الرئيسي
للعناصر الأرضية النادرة في العالم، المشترين في نيسان عندما فرضت قيودا على تصدير المواد والمغناطيسات ذات الصلة ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها
الولايات المتحدة
.
مواضيع ذات صلة
المعادن النادرة: ساحة صراع اقتصادية وتحدٍ لسلاسل الإمداد العالمية
Lebanon 24
المعادن النادرة: ساحة صراع اقتصادية وتحدٍ لسلاسل الإمداد العالمية
25/09/2025 09:02:26
25/09/2025 09:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين يطلب من الحكومة الروسية تطوير برنامج لاستخراج المعادن الأرضية النادرة (سكاي نيوز)
Lebanon 24
بوتين يطلب من الحكومة الروسية تطوير برنامج لاستخراج المعادن الأرضية النادرة (سكاي نيوز)
25/09/2025 09:02:26
25/09/2025 09:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فاينانشال تايمز: الصين تحذر الشركات الأجنبية من تخزين المعادن الأرضية النادرة
Lebanon 24
فاينانشال تايمز: الصين تحذر الشركات الأجنبية من تخزين المعادن الأرضية النادرة
25/09/2025 09:02:26
25/09/2025 09:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية أميركا: واشنطن تتطلع إلى استكشاف التعاون مع باكستان في مجال المعادن النادرة والهيدروكربونات
Lebanon 24
وزير خارجية أميركا: واشنطن تتطلع إلى استكشاف التعاون مع باكستان في مجال المعادن النادرة والهيدروكربونات
25/09/2025 09:02:26
25/09/2025 09:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة
مجموعة السبع
وكالة رويتر
الأوروبي
الصينية
الرئيسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
محافظا على قوته.. استقرار في سعر الدولار
Lebanon 24
محافظا على قوته.. استقرار في سعر الدولار
01:27 | 2025-09-25
25/09/2025 01:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما سجلت أعلى مستوياتها.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
بعدما سجلت أعلى مستوياتها.. تراجع في أسعار النفط
01:15 | 2025-09-25
25/09/2025 01:15:21
Lebanon 24
Lebanon 24
موازنة 2026 : لا خطة واضحة و"ترتيب" الارقام أمام صندوق النقد
Lebanon 24
موازنة 2026 : لا خطة واضحة و"ترتيب" الارقام أمام صندوق النقد
23:14 | 2025-09-24
24/09/2025 11:14:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. الهند تعلن عن رغبتها في شراء الغاز والنفط من أميركا
Lebanon 24
رسمياً.. الهند تعلن عن رغبتها في شراء الغاز والنفط من أميركا
16:00 | 2025-09-24
24/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام لن تتوقعها.. إليكم قائمة بالدول الأكثر امتلاكاً للمطارات
Lebanon 24
أرقام لن تتوقعها.. إليكم قائمة بالدول الأكثر امتلاكاً للمطارات
12:00 | 2025-09-24
24/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ في الوسط الفنيّ... وفاة فنان بارز بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة في القلب (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... وفاة فنان بارز بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة في القلب (صورة)
07:15 | 2025-09-24
24/09/2025 07:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحزب" وصخرة الروشة.. قرارٌ للمحافظ: إليكم ما سيحصل غدا!
Lebanon 24
"الحزب" وصخرة الروشة.. قرارٌ للمحافظ: إليكم ما سيحصل غدا!
08:10 | 2025-09-24
24/09/2025 08:10:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" بدأ التحضيرات... شاهدوا هذا الفيديو من منطقة الروشة
Lebanon 24
"حزب الله" بدأ التحضيرات... شاهدوا هذا الفيديو من منطقة الروشة
05:41 | 2025-09-24
24/09/2025 05:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر صورة لنعيم قاسم في الضاحية.. شاهدوها
Lebanon 24
آخر صورة لنعيم قاسم في الضاحية.. شاهدوها
16:45 | 2025-09-24
24/09/2025 04:45:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"أميرة" ولبنانيّة وشريكها يحتالون على المواطنين بهذه الطريقة... هل وقعتهم ضحيّة أعمالهم؟
Lebanon 24
"أميرة" ولبنانيّة وشريكها يحتالون على المواطنين بهذه الطريقة... هل وقعتهم ضحيّة أعمالهم؟
06:30 | 2025-09-24
24/09/2025 06:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
01:27 | 2025-09-25
محافظا على قوته.. استقرار في سعر الدولار
01:15 | 2025-09-25
بعدما سجلت أعلى مستوياتها.. تراجع في أسعار النفط
23:14 | 2025-09-24
موازنة 2026 : لا خطة واضحة و"ترتيب" الارقام أمام صندوق النقد
16:00 | 2025-09-24
رسمياً.. الهند تعلن عن رغبتها في شراء الغاز والنفط من أميركا
12:00 | 2025-09-24
أرقام لن تتوقعها.. إليكم قائمة بالدول الأكثر امتلاكاً للمطارات
11:20 | 2025-09-24
البساط والبستاني بعد لجنة الاقتصاد: قانون حماية المستهلك هدفه لجم الفساد والمحاسبة
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
25/09/2025 09:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
25/09/2025 09:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
25/09/2025 09:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24