إقتصاد

لمواجهة الهيمنة الصينية.. مجموعة السبع تدرس وضع حد أدنى لأسعار المعادن النادرة

Lebanon 24
25-09-2025 | 01:17
قالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي تدرس وضع حد أدنى للأسعار للتشجيع على إنتاج العناصر الأرضية النادرة، بالإضافة إلى فرض ضرائب على بعض الصادرات الصينية لتحفيز الاستثمار.
والعناصر الأرضية النادرة هي عناصر معدنية يصعب استخراجها لكنها ضرورية لتصنيع منتجات تشمل الهواتف المحمولة والسيارات والأسلحة عالية التقنية.

وفاجأت الصين، وهي المنتج الرئيسي للعناصر الأرضية النادرة في العالم، المشترين في نيسان عندما فرضت قيودا على تصدير المواد والمغناطيسات ذات الصلة ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.
