Advertisement

إقتصاد

محافظا على قوته.. استقرار في سعر الدولار

Lebanon 24
25-09-2025 | 01:27
A-
A+
Doc-P-1421240-638943861553144713.jpg
Doc-P-1421240-638943861553144713.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقر الدولار الخميس واحتفظ بالمكاسب التي حققها الليلة الماضية، في وقت يعكف فيه المتعاملون على تقييم احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالتأني في خطواته في دورة التيسير النقدي في أعقاب لهجة حذرة من جانب صناع السياسات.
Advertisement

ويراهن متعاملون على تيسير بواقع 43 نقطة أساس خلال الاجتماعين المتبقيين للسياسة النقدية الأمريكية هذا العام على الرغم من أن تعليقات مسؤولين من بينهم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول تشير إلى أن الكثير سيعتمد على بيانات التضخم والوظائف المرتقبة.

وبالنظر إلى غياب الإجماع بشأن الخطوات القادمة، لم يعد المتداولون يتوقعون بشكل كامل خفضا للفائدة الشهر المقبل. وارتفع الدولار الأمريكي منذ أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي كما كان متوقعا.
مواضيع ذات صلة
بعد قرار الفائدة الأميركية.. استقرار في سعر الدولار
lebanon 24
25/09/2025 12:03:55 Lebanon 24 Lebanon 24
قبيل اجتماع المركزي الأميركي.. استقرار في سعر الدولار
lebanon 24
25/09/2025 12:03:55 Lebanon 24 Lebanon 24
استقرار في سعر الدولار
lebanon 24
25/09/2025 12:03:55 Lebanon 24 Lebanon 24
استقرار في سعر الدولار
lebanon 24
25/09/2025 12:03:55 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الاحتياطي الاتحادي

البنك المركزي الأمريكي

البنك المركزي

جيروم باول

الأمريكية

القادمة

أمريكي

دي جي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:55 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:07 | 2025-09-25
03:55 | 2025-09-25
02:37 | 2025-09-25
02:30 | 2025-09-25
02:04 | 2025-09-25
01:17 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24