محافظا على قوته.. استقرار في سعر الدولار

استقر الدولار الخميس واحتفظ بالمكاسب التي حققها الليلة الماضية، في وقت يعكف فيه المتعاملون على تقييم احتمالات قيام (البنك المركزي الأمريكي) بالتأني في خطواته في دورة التيسير النقدي في أعقاب لهجة حذرة من جانب صناع السياسات.ويراهن متعاملون على تيسير بواقع 43 نقطة أساس خلال الاجتماعين المتبقيين للسياسة النقدية هذا العام على الرغم من أن تعليقات مسؤولين من بينهم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي تشير إلى أن الكثير سيعتمد على بيانات التضخم والوظائف المرتقبة.وبالنظر إلى غياب الإجماع بشأن الخطوات ، لم يعد المتداولون يتوقعون بشكل كامل خفضا للفائدة الشهر المقبل. وارتفع الدولار الأمريكي منذ أن خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي كما كان متوقعا.