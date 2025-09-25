Advertisement

إقتصاد

ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أميركية.. استقرار في أسعار الذهب

Lebanon 24
25-09-2025 | 02:04
A-
A+
Doc-P-1421253-638943879094844852.webp
Doc-P-1421253-638943879094844852.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية رئيسية للحصول على مزيد من المؤشرات حول المسار الذي يمكن أن يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
Advertisement

وتراجع الدولار قليلا مما قدم بعض الدعم للمعدن النفيس.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3734.04 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:02 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول عند 3765.20 دولار، وفق وكالة "رويترز".
مواضيع ذات صلة
وسط ترقب لاجتماع أوبك+.. استقرار في أسعار النفط
lebanon 24
25/09/2025 12:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24
استقرار في أسعار الذهب
lebanon 24
25/09/2025 12:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24
استقرار أسعار الذهب في السوق المصري وسط توقف التداول العالمي
lebanon 24
25/09/2025 12:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24
استقرار أسعار الذهب في مصر بعد صعود محدود
lebanon 24
25/09/2025 12:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الاحتياطي الاتحادي

البنك المركزي

رويترز

غرين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:55 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:07 | 2025-09-25
03:55 | 2025-09-25
02:37 | 2025-09-25
02:30 | 2025-09-25
01:27 | 2025-09-25
01:17 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24