ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أميركية.. استقرار في أسعار الذهب

استقرت أسعار اليوم الخميس في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية رئيسية للحصول على مزيد من المؤشرات حول المسار الذي يمكن أن يتبعه (البنك المركزي الأميركي).وتراجع الدولار قليلا مما قدم بعض الدعم للمعدن النفيس.واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3734.04 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:02 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول عند 3765.20 دولار، وفق وكالة " ".