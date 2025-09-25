28
إقتصاد
سوق الأسهم السعودية تواصل مكاسبها.. والمؤشر يتخطى 11550 نقطة
Lebanon 24
25-09-2025
|
03:55
A-
A+
واصلت
سوق الأسهم السعودية
مكاسبها خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد مكاسب قياسية بجلسة أمس، حيث ارتفع المؤشر "تاسي" بنسبة 1.11% بالمستهل.
وأضاف مؤشر تاسي نحو 130 نقطة عند مستوى 11553 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 1.8 مليار
ريال
.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 43.4 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 143 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 87 شركة من إجمالي 261 شركة.
شهدت سوق الأسهم
السعودية
، أمس الأربعاء، قفزة قوية، حيث ارتفع مؤشر السوق
الرئيسي
"تاسي" عند الإغلاق بمقدار 550.03 نقطة تعادل 5.06% (أعلى وتيرة صعود يومية في 5 سنوات)، ليصل إلى مستوى 11426 نقطة لأول مرة في 4 أشهر، مدعوماً بمكاسب استثنائية لأسهم البنوك الكبرى، بعد أنباء عن توجه الجهات التنظيمية للسماح للأجانب بزيادة ملكيتهم في الشركات المحلية، وفقاً لوكالة "
بلومبرغ
".
