Advertisement

إقتصاد

سوق الأسهم السعودية تواصل مكاسبها.. والمؤشر يتخطى 11550 نقطة

Lebanon 24
25-09-2025 | 03:55
A-
A+
Doc-P-1421301-638943946263809646.webp
Doc-P-1421301-638943946263809646.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واصلت سوق الأسهم السعودية مكاسبها خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد مكاسب قياسية بجلسة أمس، حيث ارتفع المؤشر "تاسي" بنسبة 1.11% بالمستهل.
Advertisement

وأضاف مؤشر تاسي نحو 130 نقطة عند مستوى 11553 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 1.8 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 43.4 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 143 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 87 شركة من إجمالي 261 شركة.

شهدت سوق الأسهم السعودية، أمس الأربعاء، قفزة قوية، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي "تاسي" عند الإغلاق بمقدار 550.03 نقطة تعادل 5.06% (أعلى وتيرة صعود يومية في 5 سنوات)، ليصل إلى مستوى 11426 نقطة لأول مرة في 4 أشهر، مدعوماً بمكاسب استثنائية لأسهم البنوك الكبرى، بعد أنباء عن توجه الجهات التنظيمية للسماح للأجانب بزيادة ملكيتهم في الشركات المحلية، وفقاً لوكالة "بلومبرغ".
مواضيع ذات صلة
المؤشر نيكي الياباني يتخطى 43000 نقطة
lebanon 24
25/09/2025 12:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
إقبال قوي يخفض عوائد صكوك "أرامكو" السعودية 35 نقطة أساس
lebanon 24
25/09/2025 12:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسهم الأميركية تسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بدعم خفض الفائدة
lebanon 24
25/09/2025 12:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
المؤشر نيكي يواصل الارتفاع لليوم الثاني على التوالي بقيادة أسهم التكنولوجيا
lebanon 24
25/09/2025 12:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24

سوق الأسهم السعودية

بلومبرغ

الرئيسي

السعود

شركة م

جمالي

سعودي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:07 | 2025-09-25
02:37 | 2025-09-25
02:30 | 2025-09-25
02:04 | 2025-09-25
01:27 | 2025-09-25
01:17 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24