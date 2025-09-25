Advertisement

إقتصاد

في رقعة الفاو.. العراق يبدأ حفر أول بئر استكشافية

Lebanon 24
25-09-2025 | 10:45
A-
A+
Doc-P-1421414-638944121294519988.png
Doc-P-1421414-638944121294519988.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، يوم الخميس انطلاق أعمال حفر أول بئر استكشافية في رقعة الفاو بمحافظة البصرة، مؤكداً أهمية هذا المشروع في تعزيز مكانة القطاع النفطي العراقي.
Advertisement

وقال عبد الغني خلال كلمته في حفل إطلاق أعمال الحفر: "زيارتنا اليوم وافتتاح هذا المشروع في البصرة يأتي استكمالاً لمشاريع استراتيجية نفذتها الوزارة سابقاً، مثل حقل الفيحاء وحقول أخرى، وهو ما يعكس التقدم المستمر في القطاع النفطي".

وأضاف أن الوزارة تنفذ مشاريع كبيرة في مختلف القطاعات، تشمل النفط والغاز والتوزيع والتصفية، وقد حققت نجاحات ملموسة خلال الفترة الماضية، خصوصاً في زيادة إنتاج النفط واستثمار الغاز.

وأشار الوزير إلى أنّه تم توقيع أكثر من 14 عقداً ضمن جولة التراخيص الخامسة التكميلية لتطوير واستثمار 14 حقلاً ورقعة استكشافية للنفط والغاز، مؤكداً أنّ الوزارة تعمل على تفعيل جميع هذه العقود بالتعاون مع شركات محلية، وقد منحتها مهلة لتأسيس كيانات محلية لاستقطاب وتشغيل العمالة العراقية.

وكشف عبد الغني أنّ عدد العاملين العراقيين في القطاع النفطي تجاوز 95 ألف شخص حالياً، فيما تسعى الوزارة إلى رفع العدد إلى أكثر من 100 ألف عامل بالتعاون مع الشركات العاملة.

كما وجهت الوزارة شركة نفط البصرة بالإسراع في تفعيل العقد الخاص بها، حيث جرى التعاقد مع شركة متخصصة بأعمال الحفر، وبدأت العمليات فعلياً قبل أيام قليلة. وأوضح الوزير أنّ عمق البئر سيصل إلى 4000 متر، وبعد استكمال الحفر ستتم عملية تقييم المكمن ووضع خطة متكاملة للتطوير تشمل نصب المنشآت الخاصة بالإنتاج.
 
مواضيع ذات صلة
الحركة الأسقفية المارونية في مرحلة استكشافية
lebanon 24
25/09/2025 20:56:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: الوضع في غزة خطر وإسرائيل تهدد بتوسيع رقعة الصراع
lebanon 24
25/09/2025 20:56:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الجزائرية: ندين ونشجب العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف الدوحة ما يعد توسيعا لرقعة الاعتداءات الإسرائيلية
lebanon 24
25/09/2025 20:56:28 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار الغذاء العالمية عند أعلى مستوى في أكثر من عامين..الفاو تدق ناقوس الخطر
lebanon 24
25/09/2025 20:56:28 Lebanon 24 Lebanon 24

النفط العراقي

النفط والغاز

عبد الغني

العراقيين

العراقية

العراقي

الفيحاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:13 | 2025-09-25
12:00 | 2025-09-25
10:30 | 2025-09-25
09:30 | 2025-09-25
09:30 | 2025-09-25
08:23 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24