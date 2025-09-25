في رقعة الفاو.. العراق يبدأ حفر أول بئر استكشافية

Advertisement

أعلن وزير ، ، يوم الخميس انطلاق أعمال حفر أول بئر استكشافية في رقعة الفاو بمحافظة البصرة، مؤكداً أهمية هذا المشروع في تعزيز مكانة القطاع النفطي .وقال عبد الغني خلال كلمته في حفل إطلاق أعمال الحفر: "زيارتنا اليوم وافتتاح هذا المشروع في البصرة يأتي استكمالاً لمشاريع استراتيجية نفذتها الوزارة سابقاً، مثل حقل وحقول أخرى، وهو ما يعكس التقدم المستمر في القطاع النفطي".وأضاف أن الوزارة تنفذ مشاريع كبيرة في مختلف القطاعات، تشمل والتوزيع والتصفية، وقد حققت نجاحات ملموسة خلال الفترة الماضية، خصوصاً في زيادة إنتاج واستثمار .وأشار الوزير إلى أنّه تم توقيع أكثر من 14 عقداً ضمن جولة التراخيص الخامسة التكميلية لتطوير واستثمار 14 حقلاً ورقعة استكشافية للنفط والغاز، مؤكداً أنّ الوزارة تعمل على تفعيل جميع هذه العقود بالتعاون مع شركات محلية، وقد منحتها مهلة لتأسيس كيانات محلية لاستقطاب وتشغيل العمالة .وكشف عبد الغني أنّ عدد العاملين في القطاع النفطي تجاوز 95 ألف شخص حالياً، فيما تسعى الوزارة إلى رفع العدد إلى أكثر من 100 ألف عامل بالتعاون مع الشركات العاملة.كما وجهت الوزارة شركة نفط البصرة بالإسراع في تفعيل العقد الخاص بها، حيث جرى التعاقد مع شركة متخصصة بأعمال الحفر، وبدأت العمليات فعلياً قبل أيام قليلة. وأوضح الوزير أنّ عمق البئر سيصل إلى 4000 متر، وبعد استكمال الحفر ستتم عملية تقييم المكمن ووضع خطة متكاملة للتطوير تشمل نصب المنشآت الخاصة بالإنتاج.