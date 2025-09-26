Advertisement

إقتصاد

الذهب والبتكوين.. أيهما الملاذ الآمن وسط الأزمات؟

Lebanon 24
26-09-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1421668-638944680741065146.png
Doc-P-1421668-638944680741065146.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في زمن تتعاظم فيه المخاطر الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، يعود الجدل من جديد حول أفضل أداة لحماية الثروات: هل يبقى الذهب هو الملك بلا منازع، أم أن البتكوين يزاحمه على العرش؟
Advertisement

الأرقام تعكس مفارقة لافتة: الذهب صعد هذا العام 43% ليبلغ 3800 دولار للأونصة، فيما قفزت البتكوين إلى 124 ألف دولار ثم فقدت أكثر من 250 مليار دولار من قيمتها السوقية في غضون أسابيع.

الذهب تاريخياً ظل الحصن الموثوق، معتمداً على إرث طويل من الثقة رسخته الحكومات والبنوك المركزية. أما البتكوين، فرغم وعوده بالتحرر من النظام المالي التقليدي، لم يثبت بعد أنه ملاذ آمن؛ ففي أوقات الاضطراب غالباً ما يتراجع بدلاً من الصعود.

الخبير المالي جاد حريري أوضح في مقابلة مع برنامج "بزنس مع لبنى" أن البتكوين "أصل عالي المخاطر أكثر منه أداة تحوّط"، مشيراً إلى تقلباته الشديدة: من 70 ألف دولار في 2022 إلى 16 ألفاً، ثم إلى مستويات تاريخية جديدة مؤخراً.

مع ذلك، دخول المؤسسات المالية الكبرى وصناديق الاستثمار إلى سوق العملات الرقمية منح البتكوين شرعية متزايدة، حتى أن بعض البنوك المركزية باتت توصي بتخصيص 1% إلى 5% من المحافظ له.

لكن هذا لا يلغي المخاطر: انهيار منصات مثل FTX عام 2022 أعاد التذكير بأن السوق الرقمية تعيش على إيقاع "فقاعات متكررة" من الصعود والانهيار وإعادة التمركز.

الارتباط بسياسات الفائدة يزيد وضوح الصورة: كلما خفّض الفيدرالي الفائدة، تدفقت السيولة نحو البتكوين، والعكس صحيح. بعض التقديرات تتوقع وصوله إلى 200 ألف دولار، لكن كثيرين يرون أن الطريق محفوف بالهزات.

إذا الذهب يظل الأمان التقليدي، بينما البتكوين يمثل المستقبل المليء بالمخاطر والفرص. ربما لا يكون الخيار بينهما، بل توزيع ذكي يجمع بين الاستقرار والابتكار.
 
 
(إقتصاد سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
الذهب لم يعد "الملاذ الآمن" التقليدي.. لماذا؟
lebanon 24
26/09/2025 10:16:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الصمد زار الحجار: ستبقى بخعون الملاذ الآمن لجميع اللبنانيين
lebanon 24
26/09/2025 10:16:30 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان: لا حروب داخلية في لبنان ودار الفتوى ستبقى ملاذاً آمناً للجميع
lebanon 24
26/09/2025 10:16:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط ارتفاع الدولار.. تراجع في أسعار الذهب
lebanon 24
26/09/2025 10:16:30 Lebanon 24 Lebanon 24

سكاي نيوز

الفيدرالي

سكاي نيو

المستقبل

الملا

فيدرا

الحص

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:00 | 2025-09-26
02:54 | 2025-09-26
02:42 | 2025-09-26
02:30 | 2025-09-26
02:30 | 2025-09-26
02:30 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24