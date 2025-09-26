Advertisement

إقتصاد

روسيا تتوقع نمو قطاع التصنيع بنسبة 14.2% بحلول 2028

Lebanon 24
26-09-2025 | 16:32
أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية اليوم الجمعة، عن توقعاتها لنمو قطاع التصنيع في البلاد.
ومن المتوقع أن ينمو إنتاج الصناعات في روسيا بنسبة 14.2% في عام 2028 مقارنة بعام 2024، وفقا لتوقعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية الأساسية التي أعدتها الوزارة.

وتنص الوثيقة على أن "المتوقع نموٌّ مطردٌ في معظم القطاعات الفرعية التي تركز على تطوير اقتصاد قائم على العرض الملائم لتلبية الطلب المحلي".

وسيزداد إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 3.1% في عام 2025، و2.9% في عام 2026، و4% و3.6% في الفترة 2027-2028 على التوالي.

وبشكل عام، من المتوقع أن ينمو الإنتاج الصناعي في روسيا بنسبة 10.1% في عام 2028 مقارنة بعام 2024، كما أن من المتوقع أن ينمو الإنتاج الصناعي بنسبة 1.5% هذا العام.

وختم تقرير الوزارة: "في الأمد المتوسط، من المتوقع أن يتسارع نمو الإنتاج الصناعي إلى 2.3% في عام 2026 وإلى 3% في المتوسط سنويا في عامي 2027-2028". (روسيا اليوم)
