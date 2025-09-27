للأسبوع الثالث.. أسعار النفط تسجل مكاسب متتالية

Advertisement

ارتفعت أسعار عند التسوية في جلسة الجمعة لتواصل تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مع تخفيض صادراتها من الوقود بسبب الهجمات على البنية التحتية للطاقة في البلاد.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتًا أو 1.02% إلى 70.13 دولار للبرميل عند التسوية، فيما سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 5.17%.وزادت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 74 سنتًا أو 1.14% إلى 65.72 دولار للبرميل. فيما زاد على أساس أسبوعي بنسبة 5.3%.