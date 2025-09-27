28
للأسبوع الثالث.. أسعار النفط تسجل مكاسب متتالية
27-09-2025
03:50
ارتفعت أسعار
النفط
عند التسوية في جلسة الجمعة لتواصل تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مع تخفيض
روسيا
صادراتها من الوقود بسبب الهجمات
الأوكرانية
على البنية التحتية للطاقة في البلاد.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتًا أو 1.02% إلى 70.13 دولار للبرميل عند التسوية، فيما سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 5.17%.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 74 سنتًا أو 1.14% إلى 65.72 دولار للبرميل. فيما زاد على أساس أسبوعي بنسبة 5.3%.
