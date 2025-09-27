مقابل 42 سنتاً فقط.. إيلون ماسك يبيع منصة "غروك" للحكومة الأميركية

Advertisement

في خطوة مفاجئة، أفادت تقارير بأن ، الرئيس التنفيذي لشركتي وسبيس إكس، باع منصة الخاصة به "غروك" إلى الحكومة الأميركية مقابل 42 سنتاً فقط.أثارت هذه الصفقة غير المتوقعة الكثير من الجدل في الأوساط التقنية والسياسية، ليس فقط بسبب السعر الرمزي المثير للاستغراب، بل أيضاً لما قد تحمله من دلالات بشأن علاقة بالرئيس الأميركي .و"غروك" هي منصة ذكاء اصطناعي طورها ماسك، تركز على معالجة اللغة الطبيعية وتحليل البيانات. وتهدف إلى مساعدة المستخدمين في التعامل مع قواعد بيانات معقدة، وإجراء تنبؤات، وأتمتة عمليات اتخاذ القرار.