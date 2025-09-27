Advertisement

إقتصاد

مقابل 42 سنتاً فقط.. إيلون ماسك يبيع منصة "غروك" للحكومة الأميركية

Lebanon 24
27-09-2025 | 04:40
في خطوة مفاجئة، أفادت تقارير بأن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، باع منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة به "غروك" إلى الحكومة الأميركية مقابل 42 سنتاً فقط.
أثارت هذه الصفقة غير المتوقعة الكثير من الجدل في الأوساط التقنية والسياسية، ليس فقط بسبب السعر الرمزي المثير للاستغراب، بل أيضاً لما قد تحمله من دلالات بشأن علاقة ماسك بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

و"غروك" هي منصة ذكاء اصطناعي طورها ماسك، تركز على معالجة اللغة الطبيعية وتحليل البيانات. وتهدف إلى مساعدة المستخدمين في التعامل مع قواعد بيانات معقدة، وإجراء تنبؤات، وأتمتة عمليات اتخاذ القرار.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24