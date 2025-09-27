أي عاصمة تتصدر قائمة العواصم الأغلى عالميًا في إيجارات الشقق؟

Advertisement

وبحسب دراسة إحصائية لوكالة "نوفوستي"، فإن المستأجر في لندن يحتاج في أيلول الجاري إلى نحو 2.7 ألف دولار شهرياً لاستئجار شقة بغرفة واحدة مع نوافعها، في حين يصل متوسط الإيجار في مركز المدينة إلى 3.1 ألف دولار.أما في سنغافورة، فيقل المبلغ بفارق بسيط لا يتعدى بضعة دولارات.في المقابل، تنخفض التكلفة في العاصمة الأميركية إلى نحو 2.3 ألف دولار، بينما تُسجّل أمستردام معدلاً أقل بنحو 50 دولاراً، في حين تبلغ الإيجارات في العاصمة الإيرلندية دبلن حوالى 2.2 ألف دولار.وتتربع ريكيافيك عاصمة آيسلندا على رأس من المراكز الخمسة الأولى، حيث يبلغ متوسط إيجار الشقة الشهري من غرفة واحدة فيها 2.16 ألف دولار. تليها لوكسمبورغ وهونغ كونغ (ألفي دولار)، ثم برن (1.8 ألف) وكوبنهاغن الدنماركية (1.75 ألف).بينما أظهرت بيانات "روستات" الروسية للإحصاء عن شهر أغسطس أن موسكو احتلت المركز السادس والأربعين بين العواصم التي شملتها الدراسة بمتوسط إيجار 687 دولارا للشقة.أما أرخص إيجار لشقة من غرفة واحدة لمدة شهر فسجل في عاصمة بنغلاديش دكا العاصمة الوحيدة التي يقل متوسط أسعار الإيجار فيها عن 100 دولار، ويصل إلى 93 دولارا.كما يُعد الإيجار الشهري في إسلام آباد الباكستانية توفيريا إلى حد كاف، حيث بلغ 158 دولارا، وفي لوساكا الزامبية والقاهرة تبلغ التكلفة 175 دولارا، بينما في العاصمة 184 دولارا.ويمكن استئجار شقة بأقل من 200 دولار في عاصمة نيودلهي بمتوسط 185 دولارا.