إقتصاد

دولة عربية تعلن عن فرص استثمارية بقيمة 450 مليار دولار

Lebanon 24
27-09-2025 | 08:02
أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت عن توفر فرص استثمارية بقيمة 450 مليار دولار في مختلف القطاعات.
ولم يذكر السوداني تفاصيل عن القطاعات المستهدفة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن السوداني "رعى ملتقى العراق للاستثمار الذي يعقد على مدى يومين في العاصمة بغداد"، وأنه "أعلن عن فرص استثمارية بحجم 450 مليار دولار في مختلف القطاعات".
 
