دولة عربية تعلن عن فرص استثمارية بقيمة 450 مليار دولار

أعلن ، ، اليوم السبت عن توفر فرص استثمارية بقيمة 450 مليار دولار في مختلف القطاعات.ولم يذكر السوداني تفاصيل عن القطاعات المستهدفة.وذكر لرئيس في بيان أن السوداني "رعى ملتقى للاستثمار الذي يعقد على مدى يومين في العاصمة "، وأنه "أعلن عن فرص استثمارية بحجم 450 مليار دولار في مختلف القطاعات".