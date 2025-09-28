Advertisement

إقتصاد

بسبب الخسائر.. هذا ما قرّرته الخطوط الجوية الكويتية

Lebanon 24
28-09-2025 | 13:31
أفادت الجريدة الرسمية الكويتية، عن أن الجمعية العمومية لشركة الخطوط الجوية الكويتية المملوكة للدولة أقرت في اجتماع غير عادي إجراءً محاسبياً لإطفاء 300 مليون دينار (نحو 983 مليون دولار) من الخسائر المتراكمة عبر تخفيض رأس المال.
وبحسب الجريدة الرسمية، عُقد الاجتماع في الثاني من أيلول ووافق على خفض رأس المال المدفوع بمقدار 294 مليون دينار إلى 683.7 مليون دينار، إلى جانب خفض الاحتياطي القانوني بمبلغ ستة ملايين دينار، مع زيادة رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 300 مليون دينار "يتم استدعاؤها وفق جدول دفعات تحددها الهيئة العامة للاستثمار" المالكة لجميع أسهم الشركة.

وكانت الخطوط الجوية الكويتية قد أعلنت سابقاً أنها تستهدف الوصول إلى نقطة التعادل بين الأرباح والخسائر في 2025، بعد سنوات من الخسائر المتراكمة، إلا أنها لم تعلن نتائجها المالية لعامي 2023 و2024.

وتواجه الشركة صعوبات في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، بينها الوصول لنقطة التعادل وزيادة عدد المسافرين، بسبب تأخر تسليم الطائرات والظروف الجيوسياسية في المنطقة، وفق ما ذكره رئيس مجلس الإدارة عبدالمحسن الفقعان في  آب الماضي. (cnbc)
