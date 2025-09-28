26
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
10
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بسبب الخسائر.. هذا ما قرّرته الخطوط الجوية الكويتية
Lebanon 24
28-09-2025
|
13:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت
الجريدة الرسمية
الكويتية
، عن أن الجمعية العمومية لشركة الخطوط الجوية الكويتية المملوكة للدولة أقرت في اجتماع غير عادي إجراءً محاسبياً لإطفاء 300 مليون
دينار
(نحو 983 مليون دولار) من الخسائر المتراكمة عبر تخفيض
رأس المال
.
Advertisement
وبحسب الجريدة الرسمية، عُقد الاجتماع في الثاني من أيلول ووافق على خفض رأس المال المدفوع بمقدار 294 مليون دينار إلى 683.7 مليون دينار، إلى جانب خفض الاحتياطي القانوني بمبلغ ستة ملايين دينار، مع زيادة رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 300 مليون دينار "يتم استدعاؤها وفق جدول دفعات تحددها
الهيئة العامة
للاستثمار" المالكة لجميع أسهم الشركة.
وكانت الخطوط الجوية الكويتية قد أعلنت سابقاً أنها تستهدف الوصول إلى نقطة التعادل بين الأرباح والخسائر في 2025،
بعد سنوات
من الخسائر المتراكمة، إلا أنها لم تعلن نتائجها المالية لعامي 2023 و2024.
وتواجه الشركة صعوبات في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، بينها الوصول لنقطة التعادل وزيادة عدد المسافرين، بسبب تأخر تسليم الطائرات والظروف الجيوسياسية في المنطقة، وفق ما ذكره
رئيس مجلس الإدارة
عبدالمحسن الفقعان في آب الماضي. (cnbc)
مواضيع ذات صلة
معاريف: الخطوط الجوية الإسرائيلية "العال" تكبدت خسائر فادحة خلال الحرب مع إيران بلغت نحو 100 مليون دولار
Lebanon 24
معاريف: الخطوط الجوية الإسرائيلية "العال" تكبدت خسائر فادحة خلال الحرب مع إيران بلغت نحو 100 مليون دولار
29/09/2025 00:03:06
29/09/2025 00:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مطار مسقط الدولي يستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية العراقية
Lebanon 24
مطار مسقط الدولي يستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية العراقية
29/09/2025 00:03:06
29/09/2025 00:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ترامب... هذا ما قرّرته إدارة سلسلة مطاعم شهيرة
Lebanon 24
بسبب ترامب... هذا ما قرّرته إدارة سلسلة مطاعم شهيرة
29/09/2025 00:03:06
29/09/2025 00:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لإنارة شوارع جونية.. هذا ما قررته البلدية
Lebanon 24
لإنارة شوارع جونية.. هذا ما قررته البلدية
29/09/2025 00:03:06
29/09/2025 00:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة الخطوط الجوية
رئيس مجلس الإدارة
الجريدة الرسمية
الهيئة العامة
مجلس الإدارة
رأس المال
بعد سنوات
تابع
قد يعجبك أيضاً
الذهب يُحلّق لمستويات تاريخية والفضة تتألق بارتفاع قياسي
Lebanon 24
الذهب يُحلّق لمستويات تاريخية والفضة تتألق بارتفاع قياسي
16:59 | 2025-09-28
28/09/2025 04:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمهوريون يحمّلون الديمقراطيين مسؤولية إغلاق الحكومة الأميركية الوشيك
Lebanon 24
الجمهوريون يحمّلون الديمقراطيين مسؤولية إغلاق الحكومة الأميركية الوشيك
16:41 | 2025-09-28
28/09/2025 04:41:41
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي يصدر توجيهات تخص الدولار والتضخم
Lebanon 24
السيسي يصدر توجيهات تخص الدولار والتضخم
16:00 | 2025-09-28
28/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نيسان تشعل المنافسة في مصر بعروض غير مسبوقة
Lebanon 24
نيسان تشعل المنافسة في مصر بعروض غير مسبوقة
14:57 | 2025-09-28
28/09/2025 02:57:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه كلفة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه كلفة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان
13:01 | 2025-09-28
28/09/2025 01:01:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو متداول في منطقة مار مخايل... إليكم ما فعله شخصٌ بإحدى الفتيات
Lebanon 24
فيديو متداول في منطقة مار مخايل... إليكم ما فعله شخصٌ بإحدى الفتيات
06:02 | 2025-09-28
28/09/2025 06:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
09:01 | 2025-09-28
28/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
08:06 | 2025-09-28
28/09/2025 08:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
08:49 | 2025-09-28
28/09/2025 08:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
12:56 | 2025-09-28
28/09/2025 12:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:59 | 2025-09-28
الذهب يُحلّق لمستويات تاريخية والفضة تتألق بارتفاع قياسي
16:41 | 2025-09-28
الجمهوريون يحمّلون الديمقراطيين مسؤولية إغلاق الحكومة الأميركية الوشيك
16:00 | 2025-09-28
السيسي يصدر توجيهات تخص الدولار والتضخم
14:57 | 2025-09-28
نيسان تشعل المنافسة في مصر بعروض غير مسبوقة
13:01 | 2025-09-28
بالفيديو.. هذه كلفة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان
12:56 | 2025-09-28
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
29/09/2025 00:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
29/09/2025 00:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
29/09/2025 00:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24