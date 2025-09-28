بسبب الخسائر.. هذا ما قرّرته الخطوط الجوية الكويتية

Advertisement

أفادت ، عن أن الجمعية العمومية لشركة الخطوط الجوية الكويتية المملوكة للدولة أقرت في اجتماع غير عادي إجراءً محاسبياً لإطفاء 300 مليون (نحو 983 مليون دولار) من الخسائر المتراكمة عبر تخفيض .وبحسب الجريدة الرسمية، عُقد الاجتماع في الثاني من أيلول ووافق على خفض رأس المال المدفوع بمقدار 294 مليون دينار إلى 683.7 مليون دينار، إلى جانب خفض الاحتياطي القانوني بمبلغ ستة ملايين دينار، مع زيادة رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 300 مليون دينار "يتم استدعاؤها وفق جدول دفعات تحددها للاستثمار" المالكة لجميع أسهم الشركة.وكانت الخطوط الجوية الكويتية قد أعلنت سابقاً أنها تستهدف الوصول إلى نقطة التعادل بين الأرباح والخسائر في 2025، من الخسائر المتراكمة، إلا أنها لم تعلن نتائجها المالية لعامي 2023 و2024.وتواجه الشركة صعوبات في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، بينها الوصول لنقطة التعادل وزيادة عدد المسافرين، بسبب تأخر تسليم الطائرات والظروف الجيوسياسية في المنطقة، وفق ما ذكره عبدالمحسن الفقعان في آب الماضي. (cnbc)