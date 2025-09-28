الذهب يُحلّق لمستويات تاريخية والفضة تتألق بارتفاع قياسي

Advertisement

تراجع نسبة الذهب إلى الفضة إلى 81.7x مقارنةً بمتوسط تاريخي يبلغ 69.3x يعني – وفق محللين – أن المعدن الأبيض لا يزال أقل سعرًا نسبيًا من المعدن الأصفر رغم الأداء القوي، وهو ما يعكس استمرار شهية المستثمرين على الفضة.وتأتي هذه القفزات فيما تتزايد التوقعات بتعديل جديد على أسعار الفائدة الأميركية بعد بيانات اقتصادية قوية، منها تعديل صعودي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي إلى 3.8% في الربع الثاني، ما زاد من تفاؤل الأسواق بشأن استمرار الطلب على المعادن الثمينة كملاذ آمن.وتشير بيانات قطاع التعدين إلى أن أسهم شركات الذهب والفضة واصلت بدورها التفوق على أداء المعدن نفسه، حيث حققت بعض الصناديق والمؤشرات المختصة بالقطاع مكاسب تراوحت بين 70% و95% خلال العام.