إقتصاد
على وقع خطط "أوبك+" لزيادة الإنتاج.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
29-09-2025
|
01:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
انخفضت أسعار
النفط
بنحو 1% اليوم الاثنين بعد أن استأنف إقليم
كردستان العراق
صادرات النفط الخام عبر
تركيا
في مطلع الأسبوع، في الوقت الذي تخطط فيه مجموعة "أوبك+" لزيادة إنتاج النفط مجددا في تشرين الثاني، مما يزيد من الإمدادات العالمية.
وبحلول الساعة 00:23 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا أو 0.90% لتصل إلى 69.50 دولارا للبرميل بعد أن استقرت عند أعلى مستوياتها منذ 31
تموز
يوم الجمعة. وجرى تداول خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي عند 65.07 دولار للبرميل، بانخفاض 65 سنتا أو 0.99%، متخليا عن معظم مكاسب يوم الجمعة.
وقال الرئيس
التنفيذي لمنصة الاستثمار "مومو" في
أستراليا
ونيوزيلندا،
مايكل
مكارثي: "المخاوف المستمرة من زيادة الإنتاج تحد من المكاسب، لكن توقعات قلة المعروض في المدى القريب تضغط على النفط مع بداية أسبوع التداول".
