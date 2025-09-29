على وقع خطط "أوبك+" لزيادة الإنتاج.. تراجع في أسعار النفط

Advertisement

انخفضت أسعار بنحو 1% اليوم الاثنين بعد أن استأنف إقليم صادرات النفط الخام عبر في مطلع الأسبوع، في الوقت الذي تخطط فيه مجموعة "أوبك+" لزيادة إنتاج النفط مجددا في تشرين الثاني، مما يزيد من الإمدادات العالمية.وبحلول الساعة 00:23 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا أو 0.90% لتصل إلى 69.50 دولارا للبرميل بعد أن استقرت عند أعلى مستوياتها منذ 31 يوم الجمعة. وجرى تداول خام غرب الوسيط الأميركي عند 65.07 دولار للبرميل، بانخفاض 65 سنتا أو 0.99%، متخليا عن معظم مكاسب يوم الجمعة.التنفيذي لمنصة الاستثمار "مومو" في ونيوزيلندا، مكارثي: "المخاوف المستمرة من زيادة الإنتاج تحد من المكاسب، لكن توقعات قلة المعروض في المدى القريب تضغط على النفط مع بداية أسبوع التداول".