28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
28
o
بعلبك
12
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
ما الذي سيغيره الذكاء الاصطناعي في الوظائف خلال العقد المقبل؟
Lebanon 24
29-09-2025
|
03:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
منذ إطلاق "تشات جي
بي تي
" في أواخر 2022، تسارعت وتيرة النقاشات حول مستقبل الوظائف في ظل
الذكاء الاصطناعي
، وسط مخاوف من أن تحل الآلات محل البشر في كثير من المهن. لكن الواقع يُظهر أن كل موجة تكنولوجية لا تُلغي الوظائف فقط، بل تخلق أخرى جديدة، بعضها لم يكن موجوداً من قبل.
Advertisement
على سبيل المثال، أدت الطفرة في التجارة الإلكترونية إلى تراجع وظائف البيع بالتجزئة، لكنها في المقابل عززت الطلب على وظائف النقل والتخزين. ووفقاً لتقديرات
مكتب إحصاءات العمل الأميركي
، فإن قطاع النقل وتحريك المواد سيشهد نمواً سريعاً خلال العقد المقبل، مع توقعات بإضافة نحو 580 ألف وظيفة بحلول عام 2034، أبرزها في مجال سائقي الشاحنات وعمال المستودعات.
لكن القطاع الذي سيقود النمو بلا منازع هو الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، ليس بفعل التكنولوجيا، بل بسبب التغيرات الديموغرافية. فمع تقدم السكان في العمر وارتفاع معدلات الأمراض المزمنة، يُتوقع أن يضيف هذا القطاع 1.7 مليون وظيفة جديدة بحلول 2034، أي ما يعادل ثلث إجمالي الوظائف الجديدة خلال الفترة ذاتها، وفقاً لما ذكرته شبكة البيانات
الألمانية
"Statista"، واطلعت عليه "العربية Business".
أسرع الوظائف نمواً
عند النظر إلى الوظائف الفردية، تتصدر وظائف الرعاية المنزلية والمساعدة الشخصية قائمة الأسرع نمواً، مع توقعات بإضافة 740 ألف وظيفة خلال العقد المقبل.
كما تشمل قائمة الوظائف الأكثر طلباً: الممرضين المسجلين، ومديري
الخدمات الصحية
، والممارسين المتقدمين في التمريض، ما يؤكد أن قطاع الصحة سيكون المحرك
الرئيسي
لسوق العمل في السنوات
القادمة
.
مواضيع ذات صلة
دراسة تكشف.. هذه الوظائف الأكثر تهديداً بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
دراسة تكشف.. هذه الوظائف الأكثر تهديداً بالذكاء الاصطناعي
29/09/2025 13:10:29
29/09/2025 13:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيأخذ الذكاء الاصطناعي وظائفنا؟
Lebanon 24
هل سيأخذ الذكاء الاصطناعي وظائفنا؟
29/09/2025 13:10:29
29/09/2025 13:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يغير قواعد سوق العمل: من التحديات إلى الفرص
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يغير قواعد سوق العمل: من التحديات إلى الفرص
29/09/2025 13:10:29
29/09/2025 13:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار طائرات مسيّرة ويأمر بتعزيز قدراتها من خلال الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
رويترز: زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار طائرات مسيّرة ويأمر بتعزيز قدراتها من خلال الذكاء الاصطناعي
29/09/2025 13:10:29
29/09/2025 13:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب إحصاءات العمل الأميركي
مكتب إحصاءات العمل
الذكاء الاصطناعي
الخدمات الصحية
الألمانية
القادمة
الرئيسي
النقاش
قد يعجبك أيضاً
من مجلس النواب.. بشرى للمتقاعدين في القطاع العام
Lebanon 24
من مجلس النواب.. بشرى للمتقاعدين في القطاع العام
06:00 | 2025-09-29
29/09/2025 06:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رواتب العسكريين.. إليكم ما أعلنته "المالية"
Lebanon 24
عن رواتب العسكريين.. إليكم ما أعلنته "المالية"
05:25 | 2025-09-29
29/09/2025 05:25:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 20 مليون ألماسة في أسبوع.. الصين تصنع ما تحتاج الأرض مليار سنة لإنتاجه
Lebanon 24
أكثر من 20 مليون ألماسة في أسبوع.. الصين تصنع ما تحتاج الأرض مليار سنة لإنتاجه
01:40 | 2025-09-29
29/09/2025 01:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع خطط "أوبك+" لزيادة الإنتاج.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
على وقع خطط "أوبك+" لزيادة الإنتاج.. تراجع في أسعار النفط
01:23 | 2025-09-29
29/09/2025 01:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع في أسعار الدولار
Lebanon 24
تراجع في أسعار الدولار
00:40 | 2025-09-29
29/09/2025 12:40:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
09:01 | 2025-09-28
28/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
08:06 | 2025-09-28
28/09/2025 08:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
08:49 | 2025-09-28
28/09/2025 08:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
12:56 | 2025-09-28
28/09/2025 12:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"قائد حزب الله الخفي".. تقريرٌ يسردُ قصّته!
Lebanon 24
"قائد حزب الله الخفي".. تقريرٌ يسردُ قصّته!
15:00 | 2025-09-28
28/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:00 | 2025-09-29
من مجلس النواب.. بشرى للمتقاعدين في القطاع العام
05:25 | 2025-09-29
عن رواتب العسكريين.. إليكم ما أعلنته "المالية"
01:40 | 2025-09-29
أكثر من 20 مليون ألماسة في أسبوع.. الصين تصنع ما تحتاج الأرض مليار سنة لإنتاجه
01:23 | 2025-09-29
على وقع خطط "أوبك+" لزيادة الإنتاج.. تراجع في أسعار النفط
00:40 | 2025-09-29
تراجع في أسعار الدولار
00:39 | 2025-09-29
مدعومًا بتراجع الدولار.. الذهب يلامس مستويات قياسية
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
29/09/2025 13:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
29/09/2025 13:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
29/09/2025 13:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24