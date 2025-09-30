Advertisement

إقتصاد

مع ترقب زيادة إنتاج أوبك+.. تراجع في أسعار النفط

Lebanon 24
30-09-2025 | 01:04
تراجعت أسعار النفط بنحو 3% عند تسوية تعاملات بفعل توقعات بزيادة المعروض العالمي مع استعداد تحالف “أوبك+” لرفع الإنتاج مجددًا في تشرين الثاني، إلى جانب استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر تركيا.
وانخفض خام برنت 3.1% أو 2.16 دولار ليغلق عند 67.97 دولارًا للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.45% أو 2.27 دولارًا ليصل إلى 63.45 دولارًا.

ومن المرجح أن يقرّ تحالف “أوبك+”، الذي يضم دول أوبك وحلفاءها، زيادة إنتاج لا تقل عن 137 ألف برميل يوميًا الشهر المقبل، في محاولة لاستعادة حصته السوقية، رغم أنه ما يزال يضخ أقل بنحو 500 ألف برميل يوميًا من مستهدفاته الرسمية.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24