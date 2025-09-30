مع ترقب زيادة إنتاج أوبك+.. تراجع في أسعار النفط

Advertisement

تراجعت أسعار بنحو 3% عند تسوية تعاملات بفعل توقعات بزيادة المعروض العالمي مع استعداد تحالف “أوبك+” لرفع الإنتاج مجددًا في تشرين الثاني، إلى جانب استئناف صادرات النفط من عبر .وانخفض 3.1% أو 2.16 دولار ليغلق عند 67.97 دولارًا للبرميل، فيما هبط خام غرب الوسيط الأميركي 3.45% أو 2.27 دولارًا ليصل إلى 63.45 دولارًا.ومن المرجح أن يقرّ تحالف “أوبك+”، الذي يضم دول وحلفاءها، زيادة إنتاج لا تقل عن 137 ألف برميل يوميًا الشهر المقبل، في محاولة لاستعادة حصته السوقية، رغم أنه ما يزال يضخ أقل بنحو 500 ألف برميل يوميًا من مستهدفاته الرسمية.