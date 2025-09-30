29
إقتصاد
مع ترقب زيادة إنتاج أوبك+.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
30-09-2025
|
01:04
A-
A+
تراجعت أسعار
النفط
بنحو 3% عند تسوية تعاملات بفعل توقعات بزيادة المعروض العالمي مع استعداد تحالف “أوبك+” لرفع الإنتاج مجددًا في تشرين الثاني، إلى جانب استئناف صادرات النفط من
إقليم كردستان العراق
عبر
تركيا
.
وانخفض
خام برنت
3.1% أو 2.16 دولار ليغلق عند 67.97 دولارًا للبرميل، فيما هبط خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 3.45% أو 2.27 دولارًا ليصل إلى 63.45 دولارًا.
ومن المرجح أن يقرّ تحالف “أوبك+”، الذي يضم دول
أوبك
وحلفاءها، زيادة إنتاج لا تقل عن 137 ألف برميل يوميًا الشهر المقبل، في محاولة لاستعادة حصته السوقية، رغم أنه ما يزال يضخ أقل بنحو 500 ألف برميل يوميًا من مستهدفاته الرسمية.
الذهب عند قمة 3871$.. حلم الـ4000 وإنذار بالهبوط
Lebanon 24
الذهب عند قمة 3871$.. حلم الـ4000 وإنذار بالهبوط
07:00 | 2025-09-30
30/09/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البقاع يستعد لفتح السجل الزراعي.. وخطة شاملة للمزارعين
Lebanon 24
البقاع يستعد لفتح السجل الزراعي.. وخطة شاملة للمزارعين
05:55 | 2025-09-30
30/09/2025 05:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اللجنة الوطنية للإنتاج العضوي.. خطوة لتعزيز الزراعة المستدامة
Lebanon 24
اللجنة الوطنية للإنتاج العضوي.. خطوة لتعزيز الزراعة المستدامة
05:46 | 2025-09-30
30/09/2025 05:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في القاع والهرمل.. الريجي تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة وورشة لتصنيع المعسل المزوّر
Lebanon 24
في القاع والهرمل.. الريجي تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة وورشة لتصنيع المعسل المزوّر
04:57 | 2025-09-30
30/09/2025 04:57:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الصدي رعى توقيع عقد لمصلحة "كهرباء لبنان" و"الهيئة الناظمة"
Lebanon 24
الصدي رعى توقيع عقد لمصلحة "كهرباء لبنان" و"الهيئة الناظمة"
04:46 | 2025-09-30
30/09/2025 04:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
