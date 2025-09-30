Advertisement

إقتصاد

الذهب يقفز إلى مستوى قياسي.. هذا ما سجله اليوم

Lebanon 24
30-09-2025 | 01:08
سجّل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا اليوم، متجهًا نحو أفضل أداء شهري له منذ 14 عامًا، مدفوعًا بمخاوف من إغلاق محتمل للحكومة الأميركية وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3842.76 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 01:23 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة تسليم كانون الاول بنسبة 0.4% إلى 3872 دولارًا.

وبذلك يكون المعدن النفيس قد ارتفع بنحو 11.4% في سبتمبر، مسجلًا أفضل أداء شهري منذ آب 2011.

وجاءت المكاسب في ظل تعثر المحادثات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والديمقراطيين لتجنب إغلاق حكومي محتمل، إضافة إلى تزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مجددًا هذا العام. وتشير أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي.إم.إي” إلى أن الأسواق تسعّر احتمالًا بنسبة 89% لخفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للبنك المركزي.
