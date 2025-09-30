الذهب عند قمة 3871$.. حلم الـ4000 وإنذار بالهبوط

Advertisement

- التوترات الجيوسياسية والاقتصادية: النزاعات الدولية، الحروب التجارية، التضخم، وتباطؤ النمو كلها تعزز مكانة الذهب كملاذ آمن.

- سياسة الأميركي: التوقعات تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ خفض الفائدة، مما يقلل الدولار والسندات ويزيد الطلب على الذهب.

- طلب البنوك المركزية: دول مثل والهند وروسيا تواصل شراء الذهب لتعزيز احتياطاتها وتقليل الاعتماد على الدولار.

- توقعات المؤسسات المالية: بنوك كبرى مثل UBS وDeutsche Bank وGoldman Sachs رفعت أهدافها السعرية، متوقعة أن يتجاوز الذهب 3800 دولار، مع إمكانية الوصول إلى 4000 بحلول 2026.

- التشبع الشرائي: مؤشرات RSI وStochastic تكشف دخول الذهب مناطق تشبع غير مسبوقة، ما يزيد احتمالات جني أرباح سريع.

- السياسة النقدية: أي بيانات أميركية إيجابية بشأن التضخم أو التوظيف قد تدفع الفيدرالي لإعادة رفع الفائدة، وهو ما يمثل ضغطًا سلبيًا كبيرًا.

- عمليات البيع: بعد المكاسب الحادة، قد يتجه المستثمرون إلى البيع لجني الأرباح، مما يفتح الطريق أمام هبوط نحو مستويات دعم مهمة مثل 3800 أو 3750 دولار.

سجّل صباح الثلاثاء مستوى قياسيًا جديدًا عند 3871 دولارًا للأوقية، لكنه سرعان ما فقد أكثر من 35 دولارًا في أقل من ساعة، مما أثار جدلاً واسعًا بين المتداولين حول ما إذا كانت هذه القمة التاريخية مجرد محطة عابرة نحو مستويات أعلى، أم بداية لتصحيح عنيف يهدد المسار الصاعد.الفريق المتفائل يرى أن الذهب لم يبلغ ذروته بعد، وأن المستويات الحالية ما هي إلا جزء من مسار طويل الأمد قد يقوده إلى تجاوز حاجز 4000 دولار في السنوات المقبلة.على ، يحذر فريق آخر من أن بلوغ مستوى 3871 دولار ربما يمثل قمة مؤقتة قبل حدوث تصحيح قوي.