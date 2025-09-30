28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
10
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الذهب عند قمة 3871$.. حلم الـ4000 وإنذار بالهبوط
Lebanon 24
30-09-2025
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل
الذهب
صباح الثلاثاء مستوى قياسيًا جديدًا عند 3871 دولارًا للأوقية، لكنه سرعان ما فقد أكثر من 35 دولارًا في أقل من ساعة، مما أثار جدلاً واسعًا بين المتداولين حول ما إذا كانت هذه القمة التاريخية مجرد محطة عابرة نحو مستويات أعلى، أم بداية لتصحيح عنيف يهدد المسار الصاعد.
Advertisement
السيناريو الأول: محطة
على الطريق
إلى 4000$
الفريق المتفائل يرى أن الذهب لم يبلغ ذروته بعد، وأن المستويات الحالية ما هي إلا جزء من مسار طويل الأمد قد يقوده إلى تجاوز حاجز 4000 دولار في السنوات المقبلة.
أسباب هذا التفاؤل:
- التوترات الجيوسياسية والاقتصادية: النزاعات الدولية، الحروب التجارية، التضخم، وتباطؤ النمو كلها تعزز مكانة الذهب كملاذ آمن.
- سياسة
الفيدرالي
الأميركي: التوقعات تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ خفض الفائدة، مما يقلل
جاذبية
الدولار والسندات ويزيد الطلب على الذهب.
- طلب البنوك المركزية: دول مثل
الصين
والهند وروسيا تواصل شراء الذهب لتعزيز احتياطاتها وتقليل الاعتماد على الدولار.
- توقعات المؤسسات المالية: بنوك كبرى مثل UBS وDeutsche Bank وGoldman Sachs رفعت أهدافها السعرية، متوقعة أن يتجاوز الذهب 3800 دولار، مع إمكانية الوصول إلى 4000 بحلول 2026.
السيناريو الثاني: قمة وهمية قبل الهبوط
على
الجانب الآخر
، يحذر فريق آخر من أن بلوغ مستوى 3871 دولار ربما يمثل قمة مؤقتة قبل حدوث تصحيح قوي.
مبررات هذا الرأي:
- التشبع الشرائي: مؤشرات RSI وStochastic تكشف دخول الذهب مناطق تشبع غير مسبوقة، ما يزيد احتمالات جني أرباح سريع.
- السياسة النقدية: أي بيانات أميركية إيجابية بشأن التضخم أو التوظيف قد تدفع الفيدرالي لإعادة رفع الفائدة، وهو ما يمثل ضغطًا سلبيًا كبيرًا.
- عمليات البيع: بعد المكاسب الحادة، قد يتجه المستثمرون إلى البيع لجني الأرباح، مما يفتح الطريق أمام هبوط نحو مستويات دعم مهمة مثل 3800 أو 3750 دولار.
الطريق مفتوح على احتمالين
الاتجاه
الطويل
الأجل ما يزال صعوديًا بفعل الطلب المؤسسي والعوامل الجيوسياسية، مما يبقي احتمالية بلوغ 4000 دولار قائمة. لكن على المدى
القصير
، يظل الذهب معرضًا لتقلبات حادة وتصحيح مفاجئ عند هذه المستويات التاريخية.
(CNN إقتصادية)
مواضيع ذات صلة
الذهب يتأرجح بعد خفض الفيدرالي للفائدة: صعود قياسي ثم هبوط حاد
Lebanon 24
الذهب يتأرجح بعد خفض الفيدرالي للفائدة: صعود قياسي ثم هبوط حاد
30/09/2025 16:50:51
30/09/2025 16:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يرتفع في المعاملات الفورية بـ1% لذروة غير مسبوقة عند 3782.06 دولار للأوقية (العربية)
Lebanon 24
الذهب يرتفع في المعاملات الفورية بـ1% لذروة غير مسبوقة عند 3782.06 دولار للأوقية (العربية)
30/09/2025 16:50:51
30/09/2025 16:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا في المعاملات الفورية عند 3656.92 دولار للأوقية
Lebanon 24
الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا في المعاملات الفورية عند 3656.92 دولار للأوقية
30/09/2025 16:50:51
30/09/2025 16:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب عند مستوى قياسي.. كم سجل؟
Lebanon 24
الذهب عند مستوى قياسي.. كم سجل؟
30/09/2025 16:50:51
30/09/2025 16:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الجانب الآخر
فتح الطريق
على الطريق
الفيدرالي
الطويل
القصير
جاذبية
روسيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
جابر: الشراكة بين العام والخاص مفتاح إنعاش الاقتصاد
Lebanon 24
جابر: الشراكة بين العام والخاص مفتاح إنعاش الاقتصاد
09:42 | 2025-09-30
30/09/2025 09:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أوبك+ تدرس زيادة جديدة للإنتاج.. هل تهبط الأسعار إلى الخمسينيات؟
Lebanon 24
أوبك+ تدرس زيادة جديدة للإنتاج.. هل تهبط الأسعار إلى الخمسينيات؟
08:00 | 2025-09-30
30/09/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غرفة طرابلس تبحث الموازنة وتؤكد دورها في دعم مجتمع الأعمال
Lebanon 24
غرفة طرابلس تبحث الموازنة وتؤكد دورها في دعم مجتمع الأعمال
07:54 | 2025-09-30
30/09/2025 07:54:25
Lebanon 24
Lebanon 24
البقاع يستعد لفتح السجل الزراعي.. وخطة شاملة للمزارعين
Lebanon 24
البقاع يستعد لفتح السجل الزراعي.. وخطة شاملة للمزارعين
05:55 | 2025-09-30
30/09/2025 05:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اللجنة الوطنية للإنتاج العضوي.. خطوة لتعزيز الزراعة المستدامة
Lebanon 24
اللجنة الوطنية للإنتاج العضوي.. خطوة لتعزيز الزراعة المستدامة
05:46 | 2025-09-30
30/09/2025 05:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
Lebanon 24
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
11:27 | 2025-09-29
29/09/2025 11:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
00:41 | 2025-09-30
30/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
10:00 | 2025-09-29
29/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
14:17 | 2025-09-29
29/09/2025 02:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بنود خطة ترامب لإنهاء حرب غزة.. التفاصيل الكاملة
Lebanon 24
بنود خطة ترامب لإنهاء حرب غزة.. التفاصيل الكاملة
14:37 | 2025-09-29
29/09/2025 02:37:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
09:42 | 2025-09-30
جابر: الشراكة بين العام والخاص مفتاح إنعاش الاقتصاد
08:00 | 2025-09-30
أوبك+ تدرس زيادة جديدة للإنتاج.. هل تهبط الأسعار إلى الخمسينيات؟
07:54 | 2025-09-30
غرفة طرابلس تبحث الموازنة وتؤكد دورها في دعم مجتمع الأعمال
05:55 | 2025-09-30
البقاع يستعد لفتح السجل الزراعي.. وخطة شاملة للمزارعين
05:46 | 2025-09-30
اللجنة الوطنية للإنتاج العضوي.. خطوة لتعزيز الزراعة المستدامة
04:57 | 2025-09-30
في القاع والهرمل.. الريجي تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة وورشة لتصنيع المعسل المزوّر
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
30/09/2025 16:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
30/09/2025 16:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
30/09/2025 16:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24