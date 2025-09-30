Advertisement

إقتصاد

الذهب عند قمة 3871$.. حلم الـ4000 وإنذار بالهبوط

Lebanon 24
30-09-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1423490-638948343934472470.png
Doc-P-1423490-638948343934472470.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجّل الذهب صباح الثلاثاء مستوى قياسيًا جديدًا عند 3871 دولارًا للأوقية، لكنه سرعان ما فقد أكثر من 35 دولارًا في أقل من ساعة، مما أثار جدلاً واسعًا بين المتداولين حول ما إذا كانت هذه القمة التاريخية مجرد محطة عابرة نحو مستويات أعلى، أم بداية لتصحيح عنيف يهدد المسار الصاعد.
Advertisement

السيناريو الأول: محطة على الطريق إلى 4000$

الفريق المتفائل يرى أن الذهب لم يبلغ ذروته بعد، وأن المستويات الحالية ما هي إلا جزء من مسار طويل الأمد قد يقوده إلى تجاوز حاجز 4000 دولار في السنوات المقبلة.

أسباب هذا التفاؤل:
- التوترات الجيوسياسية والاقتصادية: النزاعات الدولية، الحروب التجارية، التضخم، وتباطؤ النمو كلها تعزز مكانة الذهب كملاذ آمن.
- سياسة الفيدرالي الأميركي: التوقعات تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ خفض الفائدة، مما يقلل جاذبية الدولار والسندات ويزيد الطلب على الذهب.
- طلب البنوك المركزية: دول مثل الصين والهند وروسيا تواصل شراء الذهب لتعزيز احتياطاتها وتقليل الاعتماد على الدولار.
- توقعات المؤسسات المالية: بنوك كبرى مثل UBS وDeutsche Bank وGoldman Sachs رفعت أهدافها السعرية، متوقعة أن يتجاوز الذهب 3800 دولار، مع إمكانية الوصول إلى 4000 بحلول 2026.

السيناريو الثاني: قمة وهمية قبل الهبوط

على الجانب الآخر، يحذر فريق آخر من أن بلوغ مستوى 3871 دولار ربما يمثل قمة مؤقتة قبل حدوث تصحيح قوي.

مبررات هذا الرأي:
- التشبع الشرائي: مؤشرات RSI وStochastic تكشف دخول الذهب مناطق تشبع غير مسبوقة، ما يزيد احتمالات جني أرباح سريع.
- السياسة النقدية: أي بيانات أميركية إيجابية بشأن التضخم أو التوظيف قد تدفع الفيدرالي لإعادة رفع الفائدة، وهو ما يمثل ضغطًا سلبيًا كبيرًا.
- عمليات البيع: بعد المكاسب الحادة، قد يتجه المستثمرون إلى البيع لجني الأرباح، مما يفتح الطريق أمام هبوط نحو مستويات دعم مهمة مثل 3800 أو 3750 دولار.
 
الطريق مفتوح على احتمالين

الاتجاه الطويل الأجل ما يزال صعوديًا بفعل الطلب المؤسسي والعوامل الجيوسياسية، مما يبقي احتمالية بلوغ 4000 دولار قائمة. لكن على المدى القصير، يظل الذهب معرضًا لتقلبات حادة وتصحيح مفاجئ عند هذه المستويات التاريخية.
 
 
(CNN إقتصادية)
مواضيع ذات صلة
الذهب يتأرجح بعد خفض الفيدرالي للفائدة: صعود قياسي ثم هبوط حاد
lebanon 24
30/09/2025 16:50:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يرتفع في المعاملات الفورية بـ1% لذروة غير مسبوقة عند 3782.06 دولار للأوقية (العربية)
lebanon 24
30/09/2025 16:50:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا في المعاملات الفورية عند 3656.92 دولار للأوقية
lebanon 24
30/09/2025 16:50:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب عند مستوى قياسي.. كم سجل؟
lebanon 24
30/09/2025 16:50:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الجانب الآخر

فتح الطريق

على الطريق

الفيدرالي

الطويل

القصير

جاذبية

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:42 | 2025-09-30
08:00 | 2025-09-30
07:54 | 2025-09-30
05:55 | 2025-09-30
05:46 | 2025-09-30
04:57 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24