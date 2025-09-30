27
العالم تحت الضغط.. سياسات ترامب الحمائية تعيد رسم خريطة التجارة
Lebanon 24
30-09-2025
|
10:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد الشركات متعددة الجنسيات حالة غير مسبوقة من القلق والترقب بسبب التحولات الجذرية في السياسات الاقتصادية الأميركية. ومع تصاعد النزعة الحمائية وصدور قرارات مفاجئة من
إدارة ترامب
، أصبح مناخ الأعمال في
الولايات المتحدة
أقل استقرارًا مما اعتادت عليه الشركات والمستثمرون لعقود.
تداعيات مباشرة
- قيود الهجرة والتأشيرات: قرارات متقلبة بشأن تأشيرات العمالة الماهرة (H-1B) أجبرت بعض الشركات على إعادة النظر في مواقع موظفيها ونقل أنشطتها للخارج.
- الحروب التجارية: فرض رسوم جمركية متذبذبة على واردات من دول مثل
الصين
والهند أثقل كاهل الشركات التي تعتمد على سلاسل توريد عالمية، وزاد تكاليف المكونات والمواد الخام.
- غياب الوضوح: التنفيذيون يشكون من أن القواعد الجديدة تصدر بشكل مفاجئ وغامض، ما يرفع مستوى المخاطر وعدم القدرة على التنبؤ.
شهادات وتقارير
- تقرير لصحيفة فايننشال تايمز يؤكد أن بعض الشركات بدأت بالفعل تقليص استثماراتها في الولايات المتحدة بسبب عدم اليقين.
- تقرير لـ Chatham House يحذر من أن الولايات المتحدة لم تعد تُرى كـ "ملاذ مالي آمن" مع تزايد الإجراءات غير المتوقعة وتقويض سيادة القانون.
- مسؤول تنفيذي
أوروبي
بارز قال: "ذلك يزيد تكلفة رأس المال، فنستثمر أقل على المدى
الطويل
داخل أميركا".
تأثيرات مزدوجة
الخبير محمد سعيد أوضح أن شعار "أميركا أولاً" منح الشركات الأميركية بعض المزايا مثل الإصلاح الضريبي عام 2017 الذي خفّض الضريبة الفيدرالية، لكنه في المقابل فرض تحديات ضخمة على الشركات العالمية.
- القطاعات الأكثر تضررًا: السيارات، التكنولوجيا، والإلكترونيات، نتيجة ارتفاع تكاليف المكونات وتراجع المبيعات في الصين.
- الضغوط السياسية: الشركات تجد نفسها بين خيارين صعبين: إما الإنتاج بالخارج للاستفادة من التكاليف المنخفضة، أو العودة للداخل لتفادي
العقوبات
.
سياسات
ترامب
أوجدت بيئة أعمال مليئة بالتناقضات: فرص محلية قصيرة الأمد، مقابل مخاطر طويلة الأجل تهدد استقرار التجارة العالمية وتعيد تشكيل سلاسل الإمداد. ومع استمرار هذا النهج، تبدو الشركات العالمية مضطرة لإعادة هيكلة استراتيجياتها بالكامل لمواكبة الواقع الجديد.
الذهب يصل إلى مستويات قياسية.. إليكم الاسعار الجديدة
Lebanon 24
الذهب يصل إلى مستويات قياسية.. إليكم الاسعار الجديدة
12:05 | 2025-09-30
30/09/2025 12:05:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الصدي بحث مع وفد EBRD خطط إصلاح قطاع الكهرباء
Lebanon 24
الصدي بحث مع وفد EBRD خطط إصلاح قطاع الكهرباء
11:58 | 2025-09-30
30/09/2025 11:58:09
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة: لا اقتصاد مستدام دون إدارة رقمية وكوادر مدربة
Lebanon 24
شحادة: لا اقتصاد مستدام دون إدارة رقمية وكوادر مدربة
11:44 | 2025-09-30
30/09/2025 11:44:37
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف صمدت أوروبا بوجه رسوم ترامب؟
Lebanon 24
كيف صمدت أوروبا بوجه رسوم ترامب؟
11:33 | 2025-09-30
30/09/2025 11:33:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعليق حسابه.. تسوية مالية تنهي نزاع ترامب مع يوتيوب
Lebanon 24
بعد تعليق حسابه.. تسوية مالية تنهي نزاع ترامب مع يوتيوب
11:00 | 2025-09-30
30/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
