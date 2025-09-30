Advertisement

إقتصاد

الذهب يصل إلى مستويات قياسية.. إليكم الاسعار الجديدة

Lebanon 24
30-09-2025 | 12:05
ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي فوق 3800 دولار للأوقية (الأونصة) مع ارتفاع أسعار المعادن النفيسة، بدعم من ضعف الدولار الأميركي مع قيام المستثمرين بتقييم احتمال إغلاق الحكومة الأميركية.
وارتفعت أسعار الذهب بنحو 1.4 بالمئة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3812.05 دولار للأوقية، متجاوزة ذروة بلغتها يوم الثلاثاء الماضي، بعد تحقيق ستة مكاسب أسبوعية متتالية.

وارتفعت الفضة بنحو 2.4 بالمئة، في حين ارتفع البلاتين والبلاديوم بقوة أيضا، مع دعم المكاسب من ضيق السوق المستمر والتدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالمعادن.
