إقتصاد
وسط عقوبات محتملة على الخام الروسي.. ارتفاع أسعار النفط
Lebanon 24
02-10-2025
|
01:11
ارتفعت أسعار
النفط
اليوم الخميس منهية سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام متتالية لتتعافى من أدنى مستوياتها في 16 أسبوعا وسط احتمالات تشديد
العقوبات
على الخام الروسي.
ونفت منظمة "
أوبك
" تقارير إعلامية أشارت إلى أن مجموعة من ثماني دول منتجة للنفط تعتزم زيادة الإنتاج 500 ألف
برميل يوميا
.
وبحلول الساعة 01:16 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا، أو 0.2% لتصل إلى 65.50 دولار للبرميل.
