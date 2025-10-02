Advertisement

إقتصاد

وسط عقوبات محتملة على الخام الروسي.. ارتفاع أسعار النفط

Lebanon 24
02-10-2025 | 01:11
A-
A+
Doc-P-1424206-638949896038553887.webp
Doc-P-1424206-638949896038553887.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس منهية سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام متتالية لتتعافى من أدنى مستوياتها في 16 أسبوعا وسط احتمالات تشديد العقوبات على الخام الروسي.
Advertisement

ونفت منظمة "أوبك" تقارير إعلامية أشارت إلى أن مجموعة من ثماني دول منتجة للنفط تعتزم زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا.

وبحلول الساعة 01:16 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا، أو 0.2% لتصل إلى 65.50 دولار للبرميل.
مواضيع ذات صلة
إدارة معلومات الطاقة: ارتفاع صادرات النفط الخام الأميركية إلى أعلى مستوى منذ كانون الأول 2023
lebanon 24
02/10/2025 15:02:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط غموض العقوبات على روسيا.. ارتفاع في أسعار النفط
lebanon 24
02/10/2025 15:02:28 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار النفط.. تتأثر نزولا بزيادة المعروض ومخزون الخام الأميركي
lebanon 24
02/10/2025 15:02:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع أسعار النفط.. هذا ما سجلته
lebanon 24
02/10/2025 15:02:28 Lebanon 24 Lebanon 24

برميل يوميا

العقوبات

خام برنت

بات على

الروس

غرين

صعدة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
06:59 | 2025-10-02
06:53 | 2025-10-02
05:48 | 2025-10-02
04:48 | 2025-10-02
04:41 | 2025-10-02
04:40 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24