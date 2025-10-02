وسط عقوبات محتملة على الخام الروسي.. ارتفاع أسعار النفط

Advertisement

ارتفعت أسعار اليوم الخميس منهية سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام متتالية لتتعافى من أدنى مستوياتها في 16 أسبوعا وسط احتمالات تشديد على الخام الروسي.ونفت منظمة " " تقارير إعلامية أشارت إلى أن مجموعة من ثماني دول منتجة للنفط تعتزم زيادة الإنتاج 500 ألف .وبحلول الساعة 01:16 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا، أو 0.2% لتصل إلى 65.50 دولار للبرميل.