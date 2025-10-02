ارتفاع الدولار يكبح موجة صعود قياسي لأسعار الذهب

Advertisement

تراجعت أسعار اليوم الخميس من أعلى مستوى لها على الإطلاق والذي بلغته الجلسة الماضية، متأثرة بعمليات جني الأرباح والارتفاع الطفيف للدولار، لكنها تلقت بعض الدعم من التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة الأميركية وحالة عدم اليقين السياسي.بحلول الساعة 01:18 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3858.50 دولار للأونصة بعدما سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3895.09 دولار أمس الأربعاء.وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.4 % إلى 3883.60 دولار، وفق وكالة " ".