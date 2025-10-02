Advertisement

إقتصاد

ارتفاع الدولار يكبح موجة صعود قياسي لأسعار الذهب

Lebanon 24
02-10-2025 | 02:37
تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس من أعلى مستوى لها على الإطلاق والذي بلغته الجلسة الماضية، متأثرة بعمليات جني الأرباح والارتفاع الطفيف للدولار، لكنها تلقت بعض الدعم من التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة الأميركية وحالة عدم اليقين السياسي.
بحلول الساعة 01:18 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3858.50 دولار للأونصة بعدما سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3895.09 دولار أمس الأربعاء.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.4 % إلى 3883.60 دولار، وفق وكالة "رويترز".
