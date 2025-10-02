تايوان تطلب تسهيلات أميركية مقابل تعزيز استثماراتها التكنولوجية

Advertisement

عرضت تايوان تقديم المساعدة لشركاتها التكنولوجية للاستثمار في وخلق سلاسل صناعية هناك، فيما تتطلع لتحقيق تقدم خلال أحدث جولة محادثات مع الأميركي .وأعلن الوزراء شينغ لي-شيون في إحاطة إعلامية الخميس، إن تايوان سوف تدرس تمديد الضمانات الائتمانية للشركات التي توسع استثماراتها في الولايات المتحدة.ولكنه أضاف أن سوف تطلب أيضا من الولايات المتحدة المساعدة في توفير الأراضي وإصدار التأشيرات وتحسين اللوائح، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.وأرسلت تايوان وفدا تجاريا إلى الولايات المتحدة، حيث أجرى مفاوضات مع نظرائه في الفترة من 25 إلى 29 أيلول الماضي، بحسب ما قاله شينغ، الذي شدد على أن النموذج الاستثماري الذي تتصوره تايبيه سوف يكون مختلفا عن المقترحات التي قدمها واليابان وكوريا الجنوبية.ورغم أن تايوان تقول إن نهجها للاستثمار سوف يكون منسقا على المستوى الحكومي، فأنه لايزال من غير الواضح كيف سيكون الوضع عمليا.وقال شينغ إن شركة "تي إس إم سي" التايوانية لأشباه الموصلات لن تكون جزءا من المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وأن أي قرار استثماري مستقبلي سوف تتخذه الشركات نفسها. (سكاي نيوز)