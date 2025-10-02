28
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
5
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تايوان تطلب تسهيلات أميركية مقابل تعزيز استثماراتها التكنولوجية
Lebanon 24
02-10-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عرضت تايوان تقديم المساعدة لشركاتها التكنولوجية للاستثمار في
الولايات المتحدة
وخلق سلاسل صناعية هناك، فيما تتطلع لتحقيق تقدم خلال أحدث جولة محادثات مع
إدارة الرئيس
الأميركي
دونالد ترامب
.
Advertisement
وأعلن
نائب رئيس
الوزراء شينغ لي-شيون في إحاطة إعلامية الخميس، إن تايوان سوف تدرس تمديد الضمانات الائتمانية للشركات التي توسع استثماراتها في الولايات المتحدة.
ولكنه أضاف أن
الجزيرة
سوف تطلب أيضا من الولايات المتحدة المساعدة في توفير الأراضي وإصدار التأشيرات وتحسين اللوائح، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.
وأرسلت تايوان وفدا تجاريا إلى الولايات المتحدة، حيث أجرى مفاوضات مع نظرائه في الفترة من 25 إلى 29 أيلول الماضي، بحسب ما قاله شينغ، الذي شدد على أن النموذج الاستثماري الذي تتصوره تايبيه سوف يكون مختلفا عن المقترحات التي قدمها
الاتحاد الأوروبي
واليابان وكوريا الجنوبية.
ورغم أن تايوان تقول إن نهجها للاستثمار سوف يكون منسقا على المستوى الحكومي، فأنه لايزال من غير الواضح كيف سيكون الوضع عمليا.
وقال شينغ إن شركة "تي إس إم سي" التايوانية لأشباه الموصلات لن تكون جزءا من المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وأن أي قرار استثماري مستقبلي سوف تتخذه الشركات نفسها. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
"فايننشيال تايمز": البنتاغون يُخطّط لإرسال ممثلين لعشرات الدول الحليفة لتعزيز العلاقات التكنولوجية بمواجهة الصين
Lebanon 24
"فايننشيال تايمز": البنتاغون يُخطّط لإرسال ممثلين لعشرات الدول الحليفة لتعزيز العلاقات التكنولوجية بمواجهة الصين
03/10/2025 10:11:10
03/10/2025 10:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: لن نسمح لأوروبا بضرب الإبداع الأميركي من خلال الغرامات على شركاتنا التكنولوجية
Lebanon 24
ترامب: لن نسمح لأوروبا بضرب الإبداع الأميركي من خلال الغرامات على شركاتنا التكنولوجية
03/10/2025 10:11:10
03/10/2025 10:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً لإطلاق برنامج "الإقامة الذهبية" مقابل استثمارات بملايين الدولارات
Lebanon 24
ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً لإطلاق برنامج "الإقامة الذهبية" مقابل استثمارات بملايين الدولارات
03/10/2025 10:11:10
03/10/2025 10:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع دولي لنزع السلاح في مقابل الاستثمار و "حزب الله" يرفض المهل الزمنية
Lebanon 24
مشروع دولي لنزع السلاح في مقابل الاستثمار و "حزب الله" يرفض المهل الزمنية
03/10/2025 10:11:10
03/10/2025 10:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
إدارة الرئيس
دارة الرئيس
سكاي نيوز
نائب رئيس
الأوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
02:20 | 2025-10-03
03/10/2025 02:20:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الإغلاق الحكومي الأميركي يضع سلامة الطيران على المحك.. تقرير يكشف السبب
Lebanon 24
الإغلاق الحكومي الأميركي يضع سلامة الطيران على المحك.. تقرير يكشف السبب
01:51 | 2025-10-03
03/10/2025 01:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الارتفاع الكبير.. ما جديد أسعار الذهب؟
Lebanon 24
بعد الارتفاع الكبير.. ما جديد أسعار الذهب؟
00:49 | 2025-10-03
03/10/2025 12:49:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط الإغلاق الحكومي.. ترامب يلوّح بإقالات وإلغاء مشاريع
Lebanon 24
وسط الإغلاق الحكومي.. ترامب يلوّح بإقالات وإلغاء مشاريع
23:55 | 2025-10-02
02/10/2025 11:55:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي: التعاون الرسمي يعزز دور مرفأ طرابلس الاقتصادي
Lebanon 24
كرامي: التعاون الرسمي يعزز دور مرفأ طرابلس الاقتصادي
15:00 | 2025-10-02
02/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي قد يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي قد يضرب لبنان في هذا الموعد
03:45 | 2025-10-02
02/10/2025 03:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحات مسيئة لترامب.. دولة عربية تنهي مهام سفيرها في بيروت (فيديو)
Lebanon 24
بعد تصريحات مسيئة لترامب.. دولة عربية تنهي مهام سفيرها في بيروت (فيديو)
09:44 | 2025-10-02
02/10/2025 09:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
Lebanon 24
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
12:24 | 2025-10-02
02/10/2025 12:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع أميركي يكشف: حزب الله يعيش أزمة "وجودية"
Lebanon 24
موقع أميركي يكشف: حزب الله يعيش أزمة "وجودية"
10:30 | 2025-10-02
02/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تشتعل الحرب في المنطقة بعد نهايتها في غزة؟
Lebanon 24
هل تشتعل الحرب في المنطقة بعد نهايتها في غزة؟
10:00 | 2025-10-02
02/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:20 | 2025-10-03
انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
01:51 | 2025-10-03
الإغلاق الحكومي الأميركي يضع سلامة الطيران على المحك.. تقرير يكشف السبب
00:49 | 2025-10-03
بعد الارتفاع الكبير.. ما جديد أسعار الذهب؟
23:55 | 2025-10-02
وسط الإغلاق الحكومي.. ترامب يلوّح بإقالات وإلغاء مشاريع
15:00 | 2025-10-02
كرامي: التعاون الرسمي يعزز دور مرفأ طرابلس الاقتصادي
12:10 | 2025-10-02
الصدي في حوار مع منظمات دولية: إصلاح قطاع الكهرباء في صلب النقاش
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
03/10/2025 10:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
03/10/2025 10:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
03/10/2025 10:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24