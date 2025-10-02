Advertisement

إقتصاد

تايوان تطلب تسهيلات أميركية مقابل تعزيز استثماراتها التكنولوجية

Lebanon 24
02-10-2025 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1424584-638950435133189342.jpg
Doc-P-1424584-638950435133189342.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عرضت تايوان تقديم المساعدة لشركاتها التكنولوجية للاستثمار في الولايات المتحدة وخلق سلاسل صناعية هناك، فيما تتطلع لتحقيق تقدم خلال أحدث جولة محادثات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
Advertisement

وأعلن نائب رئيس الوزراء شينغ لي-شيون في إحاطة إعلامية الخميس، إن تايوان سوف تدرس تمديد الضمانات الائتمانية للشركات التي توسع استثماراتها في الولايات المتحدة.

ولكنه أضاف أن الجزيرة سوف تطلب أيضا من الولايات المتحدة المساعدة في توفير الأراضي وإصدار التأشيرات وتحسين اللوائح، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.
وأرسلت تايوان وفدا تجاريا إلى الولايات المتحدة، حيث أجرى مفاوضات مع نظرائه في الفترة من 25 إلى 29 أيلول الماضي، بحسب ما قاله شينغ، الذي شدد على أن النموذج الاستثماري الذي تتصوره تايبيه سوف يكون مختلفا عن المقترحات التي قدمها الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية.
ورغم أن تايوان تقول إن نهجها للاستثمار سوف يكون منسقا على المستوى الحكومي، فأنه لايزال من غير الواضح كيف سيكون الوضع عمليا.

وقال شينغ إن شركة "تي إس إم سي" التايوانية لأشباه الموصلات لن تكون جزءا من المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وأن أي قرار استثماري مستقبلي سوف تتخذه الشركات نفسها. (سكاي نيوز)

مواضيع ذات صلة
"فايننشيال تايمز": البنتاغون يُخطّط لإرسال ممثلين لعشرات الدول الحليفة لتعزيز العلاقات التكنولوجية بمواجهة الصين
lebanon 24
03/10/2025 10:11:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لن نسمح لأوروبا بضرب الإبداع الأميركي من خلال الغرامات على شركاتنا التكنولوجية
lebanon 24
03/10/2025 10:11:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً لإطلاق برنامج "الإقامة الذهبية" مقابل استثمارات بملايين الدولارات
lebanon 24
03/10/2025 10:11:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروع دولي لنزع السلاح في مقابل الاستثمار و "حزب الله" يرفض المهل الزمنية
lebanon 24
03/10/2025 10:11:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

دارة الرئيس

سكاي نيوز

نائب رئيس

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:20 | 2025-10-03
01:51 | 2025-10-03
00:49 | 2025-10-03
23:55 | 2025-10-02
15:00 | 2025-10-02
12:10 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24