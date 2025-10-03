Advertisement

إقتصاد

بعد الارتفاع الكبير.. ما جديد أسعار الذهب؟

Lebanon 24
03-10-2025 | 00:49
A-
A+
د
Doc-P-1424651-638950749416111452.png
Doc-P-1424651-638950749416111452.png photos 0
استقر الذهب خلال تعاملات الجمعة قرب مستوياته القياسية، متجهاً لتحقيق الأسبوع السابع على التوالي من المكاسب، وسط ترقب الأسواق لخفض جديد في أسعار الفائدة الأميركية واستمرار القلق من الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3851.48 دولاراً للأونصة، بعدما لامس أمس أعلى مستوى تاريخي له عند 3896.49 دولاراً.
 
وسجّل المعدن النفيس مكاسب أسبوعية نسبتها 2.5% حتى الآن. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الاول 0.2% إلى 3875.50 دولاراً.

ويمتد الإغلاق الحكومي الأميركي لليوم الثاني، ما قد يؤخر صدور بيانات اقتصادية مهمة مثل تقرير الوظائف غير الزراعية. وفي المقابل، تتوقع الأسواق خفضاً شبه مؤكد بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي المقبل، فيما حذّرت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، من التسرع في التيسير النقدي.

الذهب استفاد من دوره التقليدي كـ"ملاذ آمن"، خصوصاً في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، ليقفز بنحو 47% منذ بداية العام.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة 0.4% إلى 46.79 دولاراً للأونصة، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 1563.86 دولاراً، في حين ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1243.41 دولاراً.
