توازيًا مع إطلاق "سورا".. أوبن إيه آي ترتفع إلى 500 مليار دولار

قفزت قيمة شركة الأميركية المطوّرة لتطبيق "تشات جي " إلى 500 مليار دولار، بعدما جمعت 6.6 مليارات دولار عبر بيع أسهم لمجموعة من المستثمرين البارزين، من بينهم " " و" " ومجموعة "دراغونير".وبحسب تقرير نشره موقع "إنفورميشن"، فإن هذا التقييم الجديد يعكس ارتفاعًا حادًا من مستوى 300 مليار دولار في التقييم السابق، وهو ما يجعل " إيه آي" واحدة من أكثر الشركات الناشئة قيمة في العالم. كما أظهر التقرير أن الشركة حققت إيرادات بلغت 4.3 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2025، أي بزيادة تقارب 16% عن إجمالي إيرادات العام الماضي، رغم إنفاقها 2.5 مليار دولار علىبالتوازي مع ذلك، أعلنت الشركة عن إطلاق تطبيق جديد للهواتف الذكية باسم سورا، يوصف بأنه "شبكة اجتماعية لمقاطع الفيديو" تعتمد على نموذج "سورا 2"، أحدث نسخة من تقنياتها في مجال الفيديو بالذكاء الاصطناعي. التطبيق يسمح للمستخدمين بإنشاء ومشاركة مقاطع فيديو مولّدة بالذكاء الاصطناعي بسرعة وسهولة، وهو متاح حاليًا لعدد محدود من المستخدمين في وكندا على نظامي "آي أو إس" و"أندرويد".ويرى محللون أن هذه الخطوة تمثل دخول "أوبن إيه آي" إلى سوق المنصات الترفيهية، ما قد يشكّل منافسة مباشرة لتطبيقات كبرى مثل "تيك توك" و"إنستغرام".