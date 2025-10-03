الإمارات.. الأسواق تواصل صعودها بدعم من تدفقات أجنبية

Advertisement

سجّلت في الربع الثالث من عام 2025 أداءً قوياً عزّز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 2.35% ليغلق عند 5839.64 نقطة، فيما حافظ مؤشر سوق على توازنه فوق حاجز العشرة آلاف نقطة، منهياً الفترة عند 10014.6 نقطة بزيادة نسبتها 0.57%.بلغت قيمة السيولة المتداولة في الأسواق نحو 128.6 مليار درهم، بواقع 80.37 مليار درهم في أبوظبي و48.23 مليار درهم في دبي. كما جرى تداول نحو 40 مليار سهم عبر 2.33 مليون صفقة.وقادت أسهم البنوك والعقار والصناعة موجة الصعود، فيما استحوذ سهم إعمار العقارية على النصيب الأكبر من تداولات دبي بقيمة 12.88 مليار درهم، تلاه بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني. أما في أبوظبي، فتصدر التداولات سهم العالمية القابضة بقيمة 8 مليارات درهم، يليه أدنوك للغاز والدار العقارية.سجّل استثمارات الأجانب (غير العرب) 6.6 مليار درهم في الربع الثالث، منها 4.24 مليار في أبوظبي و2.43 مليار في دبي، مقابل خروج سيولة من المستثمرين المحليين والعرب والخليجيين.