هل يجب شراء الذهب فعلاً؟

ذكرت صحيفة "Die Zeit" أن الذهب في الواقع، ليس استثمارًا جذابًا بشكل خاص. ومع ذلك، فقد وصل سعره للتو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. وهذا الارتفاع، الذي يواصل تحطيم الأرقام القياسية، يتطلب تفسيرًا متزايدًا. أي شخص يستثمر في العقارات أو سوق الأسهم يستفيد من النمو الاقتصادي، والرخاء المتزايد، وارتفاع الأجور، وزيادة الأرباح. أما سبيكة الذهب، فهي سبيكة ذهب، ولا تُدر أي دخل".وبحسب الصحيفة، "يمكن هذه الحالة بالأرقام. تحتفظ جامعة بقاعدة بيانات لأداء الأصول المالية الرئيسية منذ عام 1928. فمن استثمر 100 دولار في الذهب آنذاك يملك ما يعادل 12649 دولارًا اليوم، دون تعديل الخسارة في القوة الشرائية بسبب التضخم. أما المستثمر في أسهم الشركات الأميركية الكبرى، فيملك الآن 982,817 دولارًا، شاملةً أرباح الأسهم. قبل بضع سنوات، نشر فريق من الاقتصاديين بقيادة موريتز شولاريك، الذي يرأس حاليًا معهد "كيل" للاقتصاد العالمي، دراسة بعنوان "معدل العائد على كل شيء"، ودرسوا أداء الأصول المالية في الدول الغربية الكبرى بين عامي 1870 و2015. واستنتجوا أن أعلى العائدات السنوية الطويلة الأجل، قبل التضخم أيضًا، تأتي من العقارات (11.6%)، تليها الأسهم (10.75%)، ثم السندات (6.1%)، ولم يُدرج الذهب حتى في القائمة".وتابع الموقع: "في عالم متحضر، لا مكان للذهب في محفظة المستثمر، تمامًا مثل البيتكوين والفضة وغيرهما مما يُسمى عملات الأزمات، التي تفتقر إلى قوة ربحية ذاتية. والسؤال الحقيقي الوحيد هو: هل ما زلنا نعيش في عالم كهذا؟ إذا لم يعد مبدأ التقدم الثابت قائماً، بل أصبح التراجع ممكناً، فإن نسب العائد في الأسواق المالية سوف تتغير أيضاً. ماذا ستفعل بسندات الحكومة الألمانية إذا أسقطت قنبلة نووية على برلين؟ في سيناريو كارثي، لن يُفيد الذهب المستثمر كثيرًا أيضًا. وحتى لو لم تتدهور الأمور إلى هذه الدرجة، تبقى الصدمات الاقتصادية المدمرة محتملة، وإن كانت أقل بكثير من عتبة نهاية العالم. سيُطلق تخلف عن سداد ديونها العنان لاضطرابات مالية كبرى، وكذلك حرب أهلية، أو تفكك . صحيح أن احتمالات وقوع مثل هذه الأحداث ليست عالية، ولكنها، وربما هذا هو الواقع الجديد، لم تعد معدومة".وأضاف الموقع: "لا شك أن اللاعقلانية السياسية، أو بعبارة أكثر صراحةً، الغباء السياسي، أصبحت عاملاً مؤثراً في الأسواق المالية. إذا قرر الرئيس استثمار جزء من احتياطيات النقد الأجنبي للولايات المتحدة في بيتكوين، فسيرتفع سعرها حتمًا، وهذا ينطبق سواءً كانت العملات المشفرة وسيلة دفع فعّالة أم لا. وينطبق المنطق نفسه على الاستثمارات من كل الأنواع. في الواقع، الحقيقة هي أن الأشياء، باستثناءات نادرة، لا قيمة لها في ذاتها، فثمنها يعكس ما يستعد المجتمع لدفعه مقابلها. فثمن كوب الماء في الصحراء أعلى منه على شواطئ بحيرة كونستانس".