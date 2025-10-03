تشاؤم بريطاني.. ثقة المستهلك تهبط إلى أدنى مستوياتها في 2025

Advertisement

(CNN إقتصادية)

شهدت تراجعًا لافتًا في ثقة المستهلكين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، لتصل إلى أدنى مستوى لها هذا العام، بحسب ما كشفه استطلاع "نبض المستهلك" الذي أجرته مؤسسة والاستشارية كيه.بي.إم.جيه.وشمل ثلاثة آلاف مستهلك، وأظهر أن 62% من المشاركين يعتقدون أن الوضع الاقتصادي يسير نحو التدهور، مقارنةً بـ 43% فقط في بداية العام الجاري. ورغم هذا التشاؤم، فإن 58% من المستهلكين أكدوا أنهم ما زالوا يشعرون بالأمن المالي الشخصي خلال الربع الماضي، وهو نفس المستوى تقريبًا مقارنة بالربع السابق.المؤشرات الجديدة تعكس انعكاسًا مباشرًا للضغوط المعيشية اليومية؛ إذ كشف 56% ممن يرون أن الاقتصاد يتراجع أنهم اضطروا إلى خفض الإنفاق على السلع الأساسية خلال الأشهر الأخيرة، بارتفاع عن 51% في الربع السابق.وقالت ليندا إيليت، مديرة قسم المستهلكين وتجارة التجزئة في كيه.بي.إم.جيه، إن التضخم في أسعار الغذاء إلى جانب التقارير المتزايدة حول ارتفاع فواتير الطاقة هذا الخريف، ساهما في زيادة تشاؤم المستهلكين بشأن مستقبل الاقتصاد .ويأتي هذا التراجع في وقت حساس للحكومة ، التي تحاول موازنة كلفة الدعم الاجتماعي مع متطلبات الاستثمارات، بينما يراقب الشارع بقلق انعكاسات الأزمة الاقتصادية على حياته اليومية.