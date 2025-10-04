Advertisement

إقتصاد

وسط مخاوف زيادة الإمدادات.. النفط يتكبد خسارة أسبوعية حادة

Lebanon 24
04-10-2025 | 01:03
Doc-P-1425106-638951693339107597.webp
Doc-P-1425106-638951693339107597.webp photos 0
ارتفعت أسعار النفط عند التسوية في جلسة الجمعة لكنها سجلت خسارة أسبوعية 8.1% بعد أنباء عن زيادات محتملة في إمدادات أوبك+.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتًا، بما يعادل 0.7%، إلى 64.53 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتًا، أو 0.7%، إلى 60.88 دولار للبرميل.

وخلال الأسبوع، هوى خام برنت 8.1%، ليسجل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من ثلاثة أشهر. ونزل خام غرب تكساس الوسيط 7.4%.
 
