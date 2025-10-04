28
إقتصاد
وسط مخاوف زيادة الإمدادات.. النفط يتكبد خسارة أسبوعية حادة
Lebanon 24
04-10-2025
|
01:03
A-
A+
ارتفعت أسعار
النفط
عند التسوية في جلسة الجمعة لكنها سجلت خسارة أسبوعية 8.1% بعد أنباء عن زيادات محتملة في إمدادات أوبك+.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتًا، بما يعادل 0.7%، إلى 64.53 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 40 سنتًا، أو 0.7%، إلى 60.88 دولار للبرميل.
وخلال الأسبوع، هوى
خام برنت
8.1%، ليسجل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من ثلاثة أشهر. ونزل خام غرب تكساس الوسيط 7.4%.
