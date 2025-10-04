وسط مخاوف زيادة الإمدادات.. النفط يتكبد خسارة أسبوعية حادة

Advertisement

ارتفعت أسعار عند التسوية في جلسة الجمعة لكنها سجلت خسارة أسبوعية 8.1% بعد أنباء عن زيادات محتملة في إمدادات أوبك+.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتًا، بما يعادل 0.7%، إلى 64.53 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب الوسيط الأميركي 40 سنتًا، أو 0.7%، إلى 60.88 دولار للبرميل.وخلال الأسبوع، هوى 8.1%، ليسجل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من ثلاثة أشهر. ونزل خام غرب تكساس الوسيط 7.4%.