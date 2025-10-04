Advertisement

إقتصاد

"داو جونز" و"ستاندرد آند بورز" يسجلان إغلاقًا قياسيًا رغم الإغلاق الحكومي

Lebanon 24
04-10-2025 | 03:09
سجّل المؤشران داو جونز وستاندرد آند بورز 500 مستويات إغلاق قياسية مرتفعة في جلسة الجمعة، على الرغم من استمرار إغلاق الحكومة الأميركية لليوم الثالث، مع تحسن توقعات خفض أسعار الفائدة في ظل استمرار الإغلاق، في حين تراجع المؤشر ناسداك.
وانخفضت معظم أسهم الشركات الكبرى ذات الصلة بالتكنولوجيا. وتراجعت أسهم شركة أبلايد ماتيريالز بعد أن توقعت شركة تصنيع معدات الرقائق في وقت متأخر من يوم الخميس خسارة 600 مليون دولار من إيرادات السنة المالية 2026. وانخفضت أيضًا أسهم شركة تسلا.

وقالت منى ماهاجان، رئيسة قسم استراتيجية الاستثمار لدى إدوارد غروب: "يبدو بالتأكيد أن الزخم كان في صالح المستثمرين خلال الأيام القليلة الماضية".
