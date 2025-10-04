25
إقتصاد
وزارة الخزانة الأميركية تنظر في إصدار عملة معدنية تحمل صورة ترامب
Lebanon 24
04-10-2025
|
04:28
أعلن مسؤولون أن
وزارة الخزانة
الأميركية تنظر في إصدار عملة نقدية معدنية من فئة دولار واحد تحمل صورة
الرئيس دونالد ترامب
، وذلك بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال البلاد.
وأعاد
وزير الخزانة
سكوت بيسنت
مشاركة منشور لأمين الخزانة
براندون
بيتش يتضمن تصاميم أولية لهذه العملة.
ونشر بيتش على منصة إكس مسودات التصاميم الأولية مرفقة بتعليق أنه "يتطلع إلى مشاركة المزيد منها قريبا، بمجرد انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي"، وفق
وكالة فرانس برس
.
