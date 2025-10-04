وزارة الخزانة الأميركية تنظر في إصدار عملة معدنية تحمل صورة ترامب

Advertisement

أعلن مسؤولون أن الأميركية تنظر في إصدار عملة نقدية معدنية من فئة دولار واحد تحمل صورة ، وذلك بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال البلاد.وأعاد مشاركة منشور لأمين الخزانة بيتش يتضمن تصاميم أولية لهذه العملة.ونشر بيتش على منصة إكس مسودات التصاميم الأولية مرفقة بتعليق أنه "يتطلع إلى مشاركة المزيد منها قريبا، بمجرد انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي"، وفق .