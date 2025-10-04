بسبب مخاطر الحريق.. "نيسان" تسحب سيارات كهربائية في أميركا

Advertisement

أعلنت السلامة المرورية الوطنية الأميركية قيام شركة صناعة السيارات " " بسحب عدد من طراز سياراتها الكهربائية في بسبب خطر نشوب النار في السيارة نتيجة الشحن السريع للبطارية.وأضاف بيان أن "نيسان" تستدعي بعض السيارة الكهربائية ليف طرازي 2021 و2022 المجهزة بمنفذ شحن سريع من المستوى 3 لأن بطارية الليثيوم قد ترتفع درجة حرارتها أثناء الشحن، مما يزيد من خطر نشوب حريق، وسيقوم وكلاء "نيسان" في الولايات المتحدة بتحديث برنامج البطارية مجانًا.ونصحت الإدارة مالكي السيارات بعدم استخدام الشحن السريع من المستوى 3 حتى اكتمال الإصلاح.