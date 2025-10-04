Advertisement

إقتصاد

بسبب مخاطر الحريق.. "نيسان" تسحب سيارات كهربائية في أميركا

Lebanon 24
04-10-2025 | 04:29
أعلنت الإدارة الوطنية السلامة المرورية الوطنية الأميركية قيام شركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان موتور" بسحب عدد من طراز سياراتها الكهربائية في الولايات المتحدة بسبب خطر نشوب النار في السيارة نتيجة الشحن السريع للبطارية.
وأضاف بيان الإدارة الوطنية للسلامة المرورية أن "نيسان" تستدعي بعض السيارة الكهربائية ليف طرازي 2021 و2022 المجهزة بمنفذ شحن سريع من المستوى 3 لأن بطارية الليثيوم أيون قد ترتفع درجة حرارتها أثناء الشحن، مما يزيد من خطر نشوب حريق، وسيقوم وكلاء "نيسان" في الولايات المتحدة بتحديث برنامج البطارية مجانًا.

ونصحت الإدارة مالكي السيارات بعدم استخدام الشحن السريع من المستوى 3 حتى اكتمال الإصلاح.
