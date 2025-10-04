25
إقتصاد
خلال أيّام... تسويق الشحنه الثانية من نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي
Lebanon 24
04-10-2025
|
08:13
أعلن
المدير العام
لشركة نفط
الشمال
في محافظة
كركوك
عامر خليل، أنّ شركة تسويق
النفط
العراقية
"سومو" ستشرع خلال الأيام المقبلة في تسويق الشحنة الثانية من النفط الخام المنتج من حقول
إقليم كردستان
بعد بيع الشحنة الأولى يوم الخميس الماضي عبر ميناء جيهان
التركي
.
وأضاف: "تم تسويق أول شحنة للأسواق الأوربية عبر ميناء جيهان التركي بمعدل 650 ألف برميل والأيام المقبلة ستشهد تسويق الشحنة الثانية لنفس الأسواق". (العربية)
