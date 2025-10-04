خلال أيّام... تسويق الشحنه الثانية من نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي

Advertisement

أعلن لشركة نفط في محافظة عامر خليل، أنّ شركة تسويق "سومو" ستشرع خلال الأيام المقبلة في تسويق الشحنة الثانية من النفط الخام المنتج من حقول بعد بيع الشحنة الأولى يوم الخميس الماضي عبر ميناء جيهان .وأضاف: "تم تسويق أول شحنة للأسواق الأوربية عبر ميناء جيهان التركي بمعدل 650 ألف برميل والأيام المقبلة ستشهد تسويق الشحنة الثانية لنفس الأسواق". (العربية)