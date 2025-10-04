Advertisement

إقتصاد

خلال أيّام... تسويق الشحنه الثانية من نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي

Lebanon 24
04-10-2025 | 08:13
A-
A+
Doc-P-1425219-638951878799887854.jpg
Doc-P-1425219-638951878799887854.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن  المدير العام لشركة نفط الشمال في محافظة كركوك عامر خليل، أنّ شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ستشرع خلال الأيام المقبلة في تسويق الشحنة الثانية من النفط الخام المنتج من حقول إقليم كردستان بعد بيع الشحنة الأولى يوم الخميس الماضي عبر ميناء جيهان التركي.
Advertisement

وأضاف: "تم تسويق أول شحنة للأسواق الأوربية عبر ميناء جيهان التركي بمعدل 650 ألف برميل والأيام المقبلة ستشهد تسويق الشحنة الثانية لنفس الأسواق". (العربية)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
وزارة الطاقة الأوكرانية: رصد تصاعد للدخان بالقرب من ميناء الشحن التابع لمحطة زابوريجبا للطاقة النووية
lebanon 24
04/10/2025 22:13:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان عبر خط أنابيب العراق-تركيا
lebanon 24
04/10/2025 22:13:18 Lebanon 24 Lebanon 24
للمرّة الثانيّة... ممثلة تركية تخضع لعمليّة جراحيّة (صورة)
lebanon 24
04/10/2025 22:13:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"توفير ماكس" ينطلق اليوم من كاسكادا مول: تجربة تسوّق ذكية وغير مسبوقة في لبنان
lebanon 24
04/10/2025 22:13:18 Lebanon 24 Lebanon 24

إقليم كردستان

النفط العراقي

المدير العام

العراقية

العراقي

كردستان

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:37 | 2025-10-04
13:11 | 2025-10-04
11:36 | 2025-10-04
10:44 | 2025-10-04
06:42 | 2025-10-04
06:34 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24