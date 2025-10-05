26
بعد انقطاع لأكثر من 7 سنوات... استئناف الخط البحري بين سوريا وإيطاليا
Lebanon 24
05-10-2025
|
09:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
رست في مرفأ اللاذقية السوري، أمس السبت، باخرة إيطالية محمّلة بسيارات وآليات ومعدات ثقيلة، في خطوة تُعدّ استئنافًا للخط البحري بين
سوريا
وإيطاليا بعد انقطاع استمر منذ بدء فرض
العقوبات
الاقتصادية على
دمشق
في عهد النظام السابق.
وأكد مدير مكتب العلاقات العامة في مرفأ اللاذقية، علي عدره، أنّ هذه الخطوة تُشكّل انطلاقة جديدة للحركة التجارية والبحرية بين البلدين، معتبرًا أنها دليل على تنامي الثقة بالمرافئ
السورية
وقدرتها اللوجستية والفنية، بعد رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وأشار عدره إلى أنّ هذا الخط الجديد هو ثمرة التسهيلات والإجراءات التي تتخذها
الهيئة العامة
للمنافذ البرية والبحرية لتبسيط عمليات الدخول والتفريغ، ما أدّى إلى زيادة ملحوظة في عدد السفن الوافدة إلى المرفأ خلال الأشهر الأخيرة، بحسب
وكالة الأنباء
السورية "سانا".
من جهته
أكد وكيل شركة غريمالدي
الإيطالية
المتخصصة عالمياً ببواخر الرورو والسيارات، فادي مرقص، أن وصول الناقلة إلى مرفأ اللاذقية ينهي قطيعة دامت لأكثر من سبعة أعوام جراء العقوبات، وهو ما نعتبره تقدماً كبيراً في العلاقات الاقتصادية والسياسة الخارجية.
وأعرب عن تطلعه باستمرار هذا التعاون، ووصول المزيد من البواخر خلال المرحلة
القادمة
، ما يعزز عودة النشاط البحري إلى مستوياته الطبيعية.
