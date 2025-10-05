بعد انقطاع لأكثر من 7 سنوات... استئناف الخط البحري بين سوريا وإيطاليا

Advertisement

وأكد مدير مكتب العلاقات العامة في مرفأ اللاذقية، علي عدره، أنّ هذه الخطوة تُشكّل انطلاقة جديدة للحركة التجارية والبحرية بين البلدين، معتبرًا أنها دليل على تنامي الثقة بالمرافئ وقدرتها اللوجستية والفنية، بعد رفع العقوبات المفروضة على سوريا.وأشار عدره إلى أنّ هذا الخط الجديد هو ثمرة التسهيلات والإجراءات التي تتخذها للمنافذ البرية والبحرية لتبسيط عمليات الدخول والتفريغ، ما أدّى إلى زيادة ملحوظة في عدد السفن الوافدة إلى المرفأ خلال الأشهر الأخيرة، بحسب السورية "سانا".أكد وكيل شركة غريمالدي المتخصصة عالمياً ببواخر الرورو والسيارات، فادي مرقص، أن وصول الناقلة إلى مرفأ اللاذقية ينهي قطيعة دامت لأكثر من سبعة أعوام جراء العقوبات، وهو ما نعتبره تقدماً كبيراً في العلاقات الاقتصادية والسياسة الخارجية.وأعرب عن تطلعه باستمرار هذا التعاون، ووصول المزيد من البواخر خلال المرحلة ، ما يعزز عودة النشاط البحري إلى مستوياته الطبيعية.