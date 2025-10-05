Advertisement

إقتصاد

بعد انقطاع لأكثر من 7 سنوات... استئناف الخط البحري بين سوريا وإيطاليا

Lebanon 24
05-10-2025 | 09:05
A-
A+
Doc-P-1425439-638952625301547968.webp
Doc-P-1425439-638952625301547968.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رست في مرفأ اللاذقية السوري، أمس السبت، باخرة إيطالية محمّلة بسيارات وآليات ومعدات ثقيلة، في خطوة تُعدّ استئنافًا للخط البحري بين سوريا وإيطاليا بعد انقطاع استمر منذ بدء فرض العقوبات الاقتصادية على دمشق في عهد النظام السابق.
Advertisement


وأكد مدير مكتب العلاقات العامة في مرفأ اللاذقية، علي عدره، أنّ هذه الخطوة تُشكّل انطلاقة جديدة للحركة التجارية والبحرية بين البلدين، معتبرًا أنها دليل على تنامي الثقة بالمرافئ السورية وقدرتها اللوجستية والفنية، بعد رفع العقوبات المفروضة على سوريا.


وأشار عدره إلى أنّ هذا الخط الجديد هو ثمرة التسهيلات والإجراءات التي تتخذها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لتبسيط عمليات الدخول والتفريغ، ما أدّى إلى زيادة ملحوظة في عدد السفن الوافدة إلى المرفأ خلال الأشهر الأخيرة، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".



من جهته أكد وكيل شركة غريمالدي الإيطالية المتخصصة عالمياً ببواخر الرورو والسيارات، فادي مرقص، أن وصول الناقلة إلى مرفأ اللاذقية ينهي قطيعة دامت لأكثر من سبعة أعوام جراء العقوبات، وهو ما نعتبره تقدماً كبيراً في العلاقات الاقتصادية والسياسة الخارجية.


وأعرب عن تطلعه باستمرار هذا التعاون، ووصول المزيد من البواخر خلال المرحلة القادمة، ما يعزز عودة النشاط البحري إلى مستوياته الطبيعية.

مواضيع ذات صلة
انقطاع الكهرباء في العراق بسبب خلل تقني في خطوط النقل (العربية)
lebanon 24
05/10/2025 20:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24
استئناف العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وأوكرانيا
lebanon 24
05/10/2025 20:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد توقف استمر أكثر من عامين.. استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق
lebanon 24
05/10/2025 20:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24
السجن 7 سنوات لروني ستام.. بتهمة تهريب المخدرات!
lebanon 24
05/10/2025 20:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الأنباء

الهيئة العامة

الإيطالية

العقوبات

الإيطالي

من جهته

السورية

إيطاليا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:10 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:00 | 2025-10-05
09:30 | 2025-10-05
06:45 | 2025-10-05
05:10 | 2025-10-05
05:00 | 2025-10-05
04:30 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24