بيتكوين تتجاوز 125 ألف دولار لأول مرة في تاريخها

سجّلت عملة بيتكوين، أكبر العملات المشفّرة من حيث القيمة السوقية، مستوى تاريخياً جديداً بعدما تجاوزت حاجز 125 ألف دولار للمرة الأولى، مدفوعةً بزيادة الطلب الاستثماري وبيئة تنظيمية أكثر مرونة.وبحسب بيانات الأسواق، ارتفعت بيتكوين بنسبة 2.68% لتصل إلى 125,245 دولاراً (بتوقيت غرينتش)، متخطيةً أعلى مستوى سابق لها عند 124,480 دولاراً سُجّل في آب الماضي.القفزة الأخيرة جاءت في ظل توجّه نحو تخفيف اللوائح المفروضة على قطاع الأصول الرقمية، ما عزّز ثقة المستثمرين، إلى جانب التدفقات الكبيرة نحو صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs). كما واصلت العملة مكاسبها لثماني جلسات متتالية، بالتوازي مع صعود مؤشرات الأسهم الأميركية.في المقابل، واصل الدولار الأميركي تراجعه أمام العملات الرئيسية مع تزايد المخاوف من إغلاق حكومي محتمل في وتأجيل صدور بيانات اقتصادية محورية مثل أرقام التوظيف.