إقتصاد

بعد إعلان "أوبك+" عن زيادة الإنتاج.. ارتفاع في أسعار النفط

Lebanon 24
06-10-2025 | 01:10
ارتفعت أسعار النفط 1% في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، بعدما أعلن تحالف "أوبك+" عن زيادة شهرية في الإنتاج، مما قلص بعض المخاوف بشأن وفرة المعروض.
سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بمقدار 63 سنتا، أي بنسبة 1% إلى 65.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 23:10 بتوقيت غرينتش، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61.46 دولار للبرميل بارتفاع قدره 58 سنتا، أي بنسبة 1% أيضا.

وقالت المحللة المستقلة تينا تنج: "قفزة الأسعار جاءت أساسا نتيجة قرار "أوبك+" برفع الإنتاج بمقدار أقل من المتوقع الشهر المقبل، حيث كان الهدف التخفيف من تأثير التراجع الأخير في أسواق النفط".
