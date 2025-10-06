27
إقتصاد
بعد إعلان "أوبك+" عن زيادة الإنتاج.. ارتفاع في أسعار النفط
Lebanon 24
06-10-2025
|
01:10
A-
A+
ارتفعت أسعار
النفط
1% في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، بعدما أعلن تحالف "أوبك+" عن زيادة شهرية في الإنتاج، مما قلص بعض المخاوف بشأن وفرة المعروض.
سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بمقدار 63 سنتا، أي بنسبة 1% إلى 65.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 23:10 بتوقيت غرينتش، فيما بلغ خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 61.46 دولار للبرميل بارتفاع قدره 58 سنتا، أي بنسبة 1% أيضا.
وقالت المحللة المستقلة
تينا تنج
: "قفزة الأسعار جاءت أساسا نتيجة قرار "أوبك+" برفع الإنتاج بمقدار أقل من المتوقع الشهر المقبل، حيث كان الهدف التخفيف من تأثير التراجع الأخير في أسواق النفط".
