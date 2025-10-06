بعد إعلان "أوبك+" عن زيادة الإنتاج.. ارتفاع في أسعار النفط

Advertisement

ارتفعت أسعار 1% في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، بعدما أعلن تحالف "أوبك+" عن زيادة شهرية في الإنتاج، مما قلص بعض المخاوف بشأن وفرة المعروض.سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بمقدار 63 سنتا، أي بنسبة 1% إلى 65.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 23:10 بتوقيت غرينتش، فيما بلغ خام غرب الوسيط الأميركي 61.46 دولار للبرميل بارتفاع قدره 58 سنتا، أي بنسبة 1% أيضا.وقالت المحللة المستقلة : "قفزة الأسعار جاءت أساسا نتيجة قرار "أوبك+" برفع الإنتاج بمقدار أقل من المتوقع الشهر المقبل، حيث كان الهدف التخفيف من تأثير التراجع الأخير في أسواق النفط".