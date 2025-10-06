Advertisement

إقتصاد

عقب فوز تاكايتشي برئاسة الحزب الحاكم.. الين الياباني يهبط لأدنى مستوى في 5 أشهر

Lebanon 24
06-10-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1425707-638953354493270939.webp
Doc-P-1425707-638953354493270939.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر أمام الدولار في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بعد فوز ساناي تاكايتشي بزعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، ما عزز التوقعات باتباع سياسات مالية توسعية وزاد من الضغوط على بنك اليابان المركزي.
Advertisement

وانخفض الين بنسبة 1.5 بالمئة إلى 149.73 مقابل الدولار، في أكبر تراجع يومي منذ 12 أيار، ليفقد المكاسب التي حققها الأسبوع الماضي مع استئناف التداول في أسواق آسيا. كما تراجع بنسبة 1.3 بالمئة أمام اليورو إلى 175.39 ين، مقتربًا من أدنى مستوياته منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة.
مواضيع ذات صلة
هبوط حاد لمؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع
lebanon 24
06/10/2025 11:09:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة المصرية تخطط لخفض ديونها إلى أدنى مستوى في تاريخها
lebanon 24
06/10/2025 11:09:05 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: البرازيل رفضت قبول اعتماد سفيرة إسرائيلية جديدة لديها والعلاقات تدار على أدنى مستوى
lebanon 24
06/10/2025 11:09:05 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: البرازيل رفضت قبول اعتماد سفيرة إسرائيلية جديدة لديها والعلاقات تدار على أدنى مستوى
lebanon 24
06/10/2025 11:09:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب الديمقراطي الحر

الحزب الديمقراطي

بنك اليابان

الديمقراطي

رئاسة ال

الأوروبي

ديمقراطي

اليابان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:27 | 2025-10-06
03:26 | 2025-10-06
01:59 | 2025-10-06
01:10 | 2025-10-06
23:00 | 2025-10-05
15:31 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24