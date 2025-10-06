عقب فوز تاكايتشي برئاسة الحزب الحاكم.. الين الياباني يهبط لأدنى مستوى في 5 أشهر

Advertisement

تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر أمام الدولار في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بعد فوز ساناي تاكايتشي بزعامة الحاكم، ما عزز التوقعات باتباع سياسات مالية توسعية وزاد من الضغوط على المركزي.وانخفض الين بنسبة 1.5 بالمئة إلى 149.73 مقابل الدولار، في أكبر تراجع يومي منذ 12 أيار، ليفقد المكاسب التي حققها الأسبوع الماضي مع استئناف التداول في أسواق . كما تراجع بنسبة 1.3 بالمئة أمام اليورو إلى 175.39 ين، مقتربًا من أدنى مستوياته منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة.