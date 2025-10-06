لأول مرة.. أسعار الذهب تتجاوز 3900 دولار للأونصة

Advertisement

تجاوز سعر 3900 دولار للأونصة لأول مرة اليوم الاثنين مدفوعا بالطلب على الملاذ الآمن وسط توقف أنشطة الحكومة الأميركية إلى جانب زيادة التوقعات بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل (البنك المركزي الأميركي).وبحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3900.40 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3919.59 دولار في وقت سابق من الجلسة.وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.5% إلى 3926.80 دولار، وفقاً لوكالة " ".