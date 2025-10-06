Advertisement

إقتصاد

لأول مرة.. أسعار الذهب تتجاوز 3900 دولار للأونصة

Lebanon 24
06-10-2025 | 01:59
تجاوز سعر الذهب 3900 دولار للأونصة لأول مرة اليوم الاثنين مدفوعا بالطلب على الملاذ الآمن وسط توقف أنشطة الحكومة الأميركية إلى جانب زيادة التوقعات بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وبحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3900.40 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3919.59 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.5% إلى 3926.80 دولار، وفقاً لوكالة "رويترز".
