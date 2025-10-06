أزمة تضرب قطاع الذهب في تركيا.. فما القصة؟

Advertisement

أصدرت السلطات مذكرات اعتقال بحق 23 شخصاً يشتبه في تورطهم بقضية مصفاة إسطنبول للذهب وشركات مرتبطة بها، بتهمة الحصول على دعم الدولة بوسائل احتيالية، بحسب .وذكر في إسطنبول أن المشتبه بهم متهمون بانتهاك قانون ، وقانون ، وقوانين حماية قيمة الليرة التركية.وجاءت مذكرات الاعتقال بعد اختفاء صاحب محل مجوهرات في منطقة باغجلار، الذي جمع أموالاً من المواطنين بزعم استثمارها في ، قبل أن يختفي عن الأنظار، ما دفع عشرات المتضررين للتجمهر أمام المتجر في محاولة لاستعادة أموالهم.وكشفت التحقيقات أن المشغولات الذهبية المعروضة كانت مقلدة بهدف خداع الزبائن، فيما تجاوز عدد الضحايا المئة شخص، بينهم من دفع أمواله مباشرة أو باع ممتلكاته أو سلّم مشغولات ذهبية للاستثمار.