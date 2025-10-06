Advertisement

إقتصاد

أزمة تضرب قطاع الذهب في تركيا.. فما القصة؟

Lebanon 24
06-10-2025 | 14:00
أصدرت السلطات التركية مذكرات اعتقال بحق 23 شخصاً يشتبه في تورطهم بقضية مصفاة إسطنبول للذهب وشركات مرتبطة بها، بتهمة الحصول على دعم الدولة بوسائل احتيالية، بحسب وكالة أنباء الأناضول.
وذكر مكتب الادعاء العام في إسطنبول أن المشتبه بهم متهمون بانتهاك قانون البنك المركزي، وقانون المالية العامة، وقوانين حماية قيمة الليرة التركية.

وجاءت مذكرات الاعتقال بعد اختفاء صاحب محل مجوهرات في منطقة باغجلار، الذي جمع أموالاً من المواطنين بزعم استثمارها في الذهب، قبل أن يختفي عن الأنظار، ما دفع عشرات المتضررين للتجمهر أمام المتجر في محاولة لاستعادة أموالهم.

وكشفت التحقيقات أن المشغولات الذهبية المعروضة كانت مقلدة بهدف خداع الزبائن، فيما تجاوز عدد الضحايا المئة شخص، بينهم من دفع أمواله مباشرة أو باع ممتلكاته أو سلّم مشغولات ذهبية للاستثمار.
